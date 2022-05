Fußball Bezirksliga So geht der VfB Schwelm in das erste von drei Endspielen

Schwelm. Der Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Bezirksliga hat sich zugespitzt. Ein Sieg gegen Wetter würde die Lage des VfB Schwelm klar verbessern.

Nein, als das eine „Abstiegsendspiel“ sieht Sascha Odina das Spiel gegen den Konkurrenten um den Ligaverbleib, FC Wetter, am Sonntag nicht. „Wir haben noch zwei Endspiele vor uns. Solange wir nicht sicher überm Strich sind, sind alles Endspiele“, sagt der Trainer des VfB Schwelm vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) am heimischen Brunnen.

Entscheidend wird sein, welches „Gesicht“ das Team in dieser Partie zeigt. „Ich habe zwei Gesichter kennengelernt“, erklärt Odina, „wir haben gegen die Mannschaften von den Plätzen eins bis fünf vier Siege hereingeholt, aber gegen vermeintlich schwächere Gegner schlechter ausgesehen.“ Klar ist für ihn, dass die Wetteraner genau wie sein Team alles in dir Waagschale werfen wird. „Jeder braucht die Punkte – da muss Fußball wieder gearbeitet werden. Entscheidend wird sein, wer am Ende mehr investiert hat.“ Mit einem Punkt wolle er sich nicht zufrieden geben, so der Coach, auch wenn eine Teilung eher dem VfB Schwelm nützen würde. Wetter rangiert aktuell einen Zähler hinter den Kreisstädtern.

Wetter kommt mit breiter Brust nach Schwelm

Nur ungern erinnern sich die Schwelmer an das Hinspiel auf dem Harkortberg. Da waren sie mit 1:4 unter die Räder gekommen. Wiedergutmachung ist also angesagt. Die Jungs aus Wetter kommen nach dem 2:2-Remis vom vergangenen Spieltag gegen den Tabellenzweiten SF Hüingsen zumindest mit breiter Brust zum Brunnen. Zuletzt lief es überhaupt recht ordentlich für das Team von Trainer Fatih Esbe – sieben Zähler aus den letzten fünf Partien lautet die Ausbeute.

Positiv stimmt den Schwelmer Trainer, dass er gegen die Elf vom Harkortberg personell aus dem Vollen schöpfen kann. Einziger Akteur, hinter dem ein Fragezeichen steht, ist Cosimo Russo. Der routinierte Abwehrspieler hatte sich beim Spiel gegen TSK Hohenlimburg am letzten Spieltag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, so dass er zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte ausgewechselt werden müssen.

Trainingsbeteiligung nicht immer ein Indiz

Auch ohne ihn freute sich Odina über eine große Trainingsbeteiligung: „Die Jungs haben wieder gut Gas gegeben. Am Donnerstag hatten wir 21 Leute beim Training.“ Doch, auch das weiß der Trainer: „Eine gute Trainingsbeteiligung ist nicht immer gut fürs Spiel.“ Damit spielt er auf die Vorwoche an, wo die Übungseinheiten nur mäßig besucht waren.

Mit nahezu „voller Kapelle“ (Stand: Freitagnachmittag) kann der VfB in dieser für die Verlängerung des Ligapatents vielleicht vorentscheidenden Partie operieren. „Damit sind wir dann ein Stück weit flexibler und haben die eine oder andere Option“, freut sich Sascha Odina.

