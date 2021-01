Schwelm holt den ersten Derbysieg der Saison

Schwelm So haben bisher die NRW-Vereine aus Bochum, Münster, Düsseldorf, Köln, Iserlohn und Schwelm in der inoffiziellen NRW-Wertung gespielt.

Erster Sieg im ersten Spiel im neuen Jahr, erster Derby-Sieg der laufenden Hauptrunde. In der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, beginnt das Jahr 2021 für die EN Baskets Schwelm erfolgreich und damit verheißungsvoll. Mit dem 94:86 gegen WWU Baskets Münster verfehlten die Kreisstädter allerdings um nur einen Punkt den "Gesamtsieg". Münster hatte das Hinspiel mit 79:70 gewonnen. Hinspiel minus neun, Rückspiel plus acht aus Sicht der Schützlinge von Trainer Falk Möller. Montrael Scott verzeichnete mit 22 Punkten (davon zwei Dreier) die größte Ausbeute im Rückspiel.

Das erste Spiel im neuen Jahr bedeutete zugleich das fünfte NRW-Derby in der ProB Nord für Schwelm. NRW-Niederlagen setzte es bisher in Iserlohn, gegen Köln, in Münster und in Düsseldorf. Zwei Punkte stehen damit auf der Habenseite der Kreisstädter in der inoffiziellen NRW-Wertung. Macht einen Sieg und vier Niederlagen. Iserlohn hat ebenso wenige Zähler (Sieg gegen Schwelm) bei bisher vier ausgetragenen Derbys (also drei Niederlagen) geholt. Münster und Düsseldorf holten mit acht Punkten die bisher meisten Zähler in Nordrhein-Westfalen. Beide Mannschaften sind bereits jeweils sechsmal zum Derby angetreten (vier Siege, zwei Niederlagen). Bochum trat bisher viermal zu einem NRW-Derby an, holte sechs Punkte - also drei Siege, eine Niederlage.

Von den insgesamt 30 NRW-Duelle in der Hauptrunde müssen noch zwei Nachholspiele sowie dreizehn reguläre Spiele ausgetragen werden. Das nächste NRW-Derby geht am Mittwoch, 6. Januar, in Szene, wenn die Begegnung zwischen Köln und Bochum nachgeholt wird. Am Samstag, 9. Januar, ist wieder für Schwelm Derby-Time, wenn das Gastspiel in Köln ausgetragen wird.

Die bisherigen NRW-Derbys im Überlick:

Münster – Düsseldorf 77:75

Iserlohn – Düsseldorf 81:94

Bochum – Münster 84:71

Iserlohn – Schwelm 85:83

Düsseldorf – Bochum 97:90

Schwelm – Köln 78:79

Münster – Düsseldorf 92:66

Iserlohn – Köln 78:97

Münster – Schwelm 79:70

Düsseldorf – Schwelm 75:62

Münster – Köln 93:71

Köln – Düsseldorf 81:82

Iserlohn – Bochum 97:105

Bochum - Düsseldorf 96:92

Schwelm – Münster 94:86

Die bisherige Rangfolge

WWU Baskets Münster (6 Spiele; 8 Punkte)

ART Giants Düsseldorf (6 Spiele; 8 Punkte)

VfL SparkassenStars Bochum (4 Spiele; 6 Punkte)

RheinStars Köln (4 Spiele; 4 Punkte)

Iserlohn Kangaroos (4 Spiele; 2 Punkte)

EN Baskets Schwelm (5 Spiele; 2 Punkte)

