Schwelm: Kampfgeist und Moral werden nicht belohnt

Dieses Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, hat diese Bezeichnung verdient, wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben, hatte alles was ein Top-Spiel braucht: Kampfgeist, Emotionen, Spitzensport und eine Schlussphase, die wahrscheinlich so in einem Drehbuch für einen Basketballkrimi beschrieben wäre. Es war ein großartiger Basketballabend, der trotz der zweiten Niederlage in Folge für die Schwelmer Baskets, eine große Werbung für den Sport darstellt.

Anspannung vor dem ersten Sprungball

Schon vor dem Spiel war eine gewisse Anspannung zu spüren. Mit dem schwachen Spiel und der daraus folgende unnötigen Niederlage gegen Wedel im Kopf, wollten die Schwelmer gegen die formstarken Bochumer unbedingt zeigen, dass sie zurecht die Tabelle anführen. Auch wenn der Sieg ausblieb, haben die Baskets, im Gegensatz zur Vorwoche, ein richtig gutes Spiel gezeigt. Gegen Wedel kritisierte Falk Möller, der Headcoach der Schwelmer, noch die fehlende Einstellung seiner Spieler. Diesen Vorwurf kann man der Mannschaft diesmal nicht mehr machen. Die Körpersprache war eine ganz andere. Dem Team war es anzusehen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Umso tiefer hingen dann auch die Köpfe, als nach doppelter Overtime und einer Stunde Basketballkampf, das Ergebnis 109:115 (85:85; 40:45) auf der Punktetafel zu lesen war.

Washington macht den Unterschied

Zum Start-Aufgebot der Schwelmer zählte neben Dario Florentino, der nach einer Fußverletzung wieder spielen konnte, auch Montrael Scott. Der Spielmacher der Baskets hatte sich gegen Wedel eine Gehirnerschütterung zugezogen, weswegen es bis kurz vor der Partie noch fraglich war, ob er spielen wird. Die Zuschauer, darunter auch viele mitgereiste Bochumer Fans, sahen eine hektische Anfangsphase. Es war von Beginn an klar, dass sich hier niemand etwas schenken wird. Bis zur letzten Sekunde war das Spiel hart umkämpft und ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften konnte sich zielführend absetzen. Den Unterschied machte der Bochumer Pointguard Connor Washington. Der britische Nationalspieler hatte am Ende überragende 42 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists zu verzeichnen. Der quirlige Ausnahmespieler provozierte durch seine schnellen Bewegungen häufig ein regelwidriges Einsteigen des Gegners und brachte Schwelm somit früh in Foultrouble. Nach nicht einmal fünf Spielminuten hatte Montrael Scott sein drittes persönliches Foul begangen und musste dann auf der Bank Platz nehmen, um nicht zu früh schon auszuscheiden.

Gäste-Trainer lobt den Gastgeber

Doch auch auf dem Feld wurde Scott, in erster Linie von Washington, der auch defensiv stark aufspielte, so gut wieder egalisiert. Zusätzlich verwandelte der Bochumer Spielmacher jeden seiner 17 Freiwürfe. Neben dem Briten überzeugte bei den Bochumern vor allem der 2,08 Meter große US-Amerikaner Zachary Rudd Haney, der unter dem Korb enorm stark aufspielte und so 33 Punkte erzielte. Der athletische „Big Man“ sorgte immer wieder mit krachenden Dunkings für Ausrufezeichen. Gegen diese beiden Spieler hatten die Schwelmer bis zum Schluss kein Mittel gefunden. Das würdigte Felix Banobre, Headcoach der Bochumer, nach dem Spiel: „Glückwunsch an Schwelm für diese brillante Saison. Wir wussten, dass Schwelm gerade angeschlagen ist. Wir hatten einen Matchplan, den wir umsetzten. Ich muss alle meine Spieler loben, vor allem aber Connor und Zach.“

Zahariev holt meisten Baskets-Punkte

Doch auch Robin Singh, Co-Trainer der Schwelmer, fand lobende Worte für sein Team: „Natürlich sind wir jetzt alle enttäuscht. Doch es gibt keinen, der sich etwas vorwerfen muss. Egal wer von der Bank gekommen ist hat gefightet ohne Ende.“ Aufseiten der Baskets, die insgesamt ausgeglichener punkteten als die Bochumer, stach der formstarke Milen Zahariev mit einem guten Double-Double (23 Punkte und 12 Rebounds) heraus.

Falk Möller der Halle verwiesen

Zwar kamen die Bochumer etwas stärker aus der Pause, versäumten es aber erneut sich abzusetzen. Das lag auch an der starken Schwelmer Abwehr, die es schaffte, Washington zumindest für eine gewisse Zeit aus dem Spiel zu nehmen. Durch konzentrierte Abschlüsse im Angriff und einem besser werdenden David Knudsen ließen die Baskets den Abstand nie zu groß werden. Drei Minuten vor dem Ende des 3. Viertels wurde es dann plötzlich laut in der Halle. Nach einem fragwürdigen Pfiff des Schiedsrichters war Coach Falk Möller außer sich. Aufgeregt und wild gestikulierend kassierte Möller dann sein erstes Technisches Foul. Die Emotionen kochten hoch. Als Sekunden später der Schiedsrichter erneut ein Foul gesehen haben will, eskalierte die Situation: Möller beschwerte sich erneut lautstark über den Pfiff – und kassierte sein zweites Technisches Foul. Die Konsequenz: Möller wird zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Trainer der Halle verwiesen.

Hexenkessel Dreifachhalle

Ab diesem Zeitpunkt verwandelte sich die Dreifachhalle in einen Hexenkessel. Als Moritz Krume die Baskets im vierten Viertel – nach langer Zeit – in Führung brachte, fand die Stimmung ihren Höhepunkt. Bis zum Ende der regulären Spielzeit sahen die Zuschauer einen Nervenkrieg, in dem es lange so aussah als könnten die Baskets ihre Führung über die Zeit bringen. Doch 2,2 Sekunden vor Schluss war es dann wieder Connor Washington, der seine beiden Freiwürfe eiskalt verwandelte und somit die Overtime besiegelte.

Foultrouble in Overtime zu viel für die Baskets

Die Schwelmer Foulprobleme aus der regulären Spielzeit, rächten sich in den beiden Verlängerungen. In nervenaufreibenden fünf Extraminuten musste ein Schwelmer nach dem anderen das Feld verlassen, weil er seine persönliche Foulgrenze erreicht hatte. Noch innerhalb er ersten Overtime waren bereits – sage und schreibe – fünf Schwelmer Spieler nicht mehr spielberechtigt. Darunter Leistungsträger Montrael Scott. Co-Trainer Robin Singh musste also improvisieren und brachte Spieler, die vorher noch keine Minute gesehen hatten. Die Baskets bewiesen Moral und erkämpften voller Herzblut, angeführt von Anell Alexis, die zweite Overtime. Als dann in der zweiten Verlängerung auch noch Milen Zahariev ausgefoult war und auf die Bank musste, hatten die Schwelmer nun sechs Spieler gesperrt und nur noch fünf spielberechtigt. Ein Auswechseln war nicht mehr möglich, weil schlicht kein Spieler mehr zur Verfügung stand. Zu erwähnen ist, dass die Bochumer zu dieser Zeit erst auf einen Spieler foulbedingt verzichten mussten. Nach der Schlusssirene waren in der Halle nur noch die Bochumer Fans zu hören.

Schiedsrichter in der Kritik

Aufgrund der stark unausgeglichenen Foulbelastung und der Strafe gegen Head-Coach Falk Möller, waren die Schiedsrichter ein Thema. VfL-Trainer Felix Banobre: „Ich muss nach so einem Spiel auch über die Referees reden. Das Hinspiel war auch schon kontrovers und umstritten. Ich kann verstehen, dass sich Schwelm ungerecht behandelt fühlt, aber die Schiedsrichter sind auch nur Menschen und machen Fehler.“ Robin Singh war der Ärger über die Schiedsrichterleistung anzumerken, wurde allerdings nicht konkret: „Mir wurde vorher gesagt, dass ich mich besser nicht zu den Schiedsrichtern äußere. Das fällt mir schwer. Ich bin doppelt vorsichtig.“ Markus Wiethoff, der die Trainer-Analysen nach dem moderiert und der viele verschiedene Aufgaben im Verein übernimmt, munterte auf: „Ihr seid ‘ne geile Nummer!“ Diese Worte sorgten für große Zustimmung unter den Fans, auch wenn der eine oder andere immer noch aufgewühlt war. Eine Dame mit Fan-Schal verabschiedete sich von einem bekannten so: „Wie soll ich denn nach so einem Spiel jetzt schlafen gehen?“