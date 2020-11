Schwelm kann doch noch gewinnen

Na, bitte! Es geht doch! Die EN Baskets Schwelm haben das Siegen in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, nicht verlernt. Mit einem überzeugenden Spiel, das allerdings noch viel Luft nach oben offenbarte, behielten die Kreisstädter mit 90:76 (45:39) gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf die Oberhand. Nikita Khartchenkov mit 21 und Milen Zahariev mit 20 Punkten hatten die größte Ausbeute für die Gastgeber zu verzeichnen.

Schwelm kassiert schnelle Dreier

Die Partie begann ausgeglichen, Stahnsdorf setzte zu etlichen Dreier-Würfen an. Drei gelangen in den ersten vier Minuten. Doch diesmal blieben die Schwelmer cool, wenngleich ein Hauch von Nervosität den Mannen im gelben Dress anzumerken war. „Drei Niederlagen in Folge sind nicht einfach zu wegzustreichen“, so Trainer Falk Möller nach der Partie.

Doch nach und nach kamen die Schwelmer besser ins Spiel, trafen sicherer, standen in der Abwehr stabiler. „Dennoch müssen wir da aber noch dran arbeiten. In der Defensive müssen wir besser werden“, so die Analyse des Trainers. Immerhin reichte es, um das erste Viertel mit 25:24 für sich zu entscheiden.

Khartchenkov-Show im zweiten Viertel

Der zweite Durchgang war die Show des Nikita Khartchenkov. Er warf und traf wie er wollte. 15 seiner 21 Punkte markierte er in den zweiten zehn Minuten. Davon drei seiner vier Dreier. Das 20:15 in diesen zehn Minuten mit dem 45:39-Pausenstand war so etwas wie eine kleine Vorentscheidung. Wobei diese Führung von sechs Punkten im Basketball alles andere als beruhigend ist.

Doch im Viertel Nummer drei machte Schwelm alles klar. Insgesamt zeigte sich die Mannschaft konzentrierter, teilweise aber auch übermotiviert. Beispiel Daniel Mayr, der bereits im ersten Durchgang drei Fouls auf seinem Kerbholz hatte. Eine gelungene Premiere feierte Marco Hollersbacher, der in seinen fast 14 Minuten Spielzeit mit neun Zählern zum Erfolg beisteuerte. „Das war in Ordnung. Das war das, war von ihm zu erwarten ist“, so Möller.