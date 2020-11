Schwelm: Langenbruch in Linderhausen

Schwelm. Er will den Schwelmer Fußball nach vorne bringen. Kai Langenbruch ist ab 1. Januar Sportvorstand in Linderhausen.

Der ambitionierte Fußball-Kreisligist SpVg Linderhausen stellt die Weichen für die Zukunft und bekommt mit Kai Langenbruch ab dem 1. Januar einen „Leiter Marketing“ im Sportvorstand. Nach seiner vierjährigen, erfolgreichen Amtszeit bei der SpVg Hagen 11, bei der er zwei Aufstiege bis in die Westfalenliga feiern durfte, hatte sich der 45-Jährige dazu entschieden, den Westfalenligisten zu verlassen, um etwas kürzer zu treten.

Engagement in Heimatstadt

Trotz mehrerer höherklassiger Angebote aus der Bezirksliga bis hin zur Oberliga hat er sich dazu entschieden, bei der SpVg Linderhausen einzusteigen. „Da es sich um meine Heimatstadt handelt, kann man tatsächlich von einer Herzensangelegenheit reden“, sagt der gebürtige Schwelmer, der in seiner Jugend bei den SF Schwelm spielte.

Gerade im Hinblick auf das Projekt „Fusionsklub“ wird Kai Langenbruch aktiv werden und die neuen Möglichkeiten für den Schwelmer Fußball schrittweise aufbauen. Er sieht in der Kreisstadt viel Potenzial. „Es ist eine Möglichkeit, nicht die SpVg Linderhausen oder den VfB Schwelm nach vorne zu bringen, sondern den Schwelmer Fußball“, sagt Langenbruch.

Kontinuierlicher Ausbau

Für die SpVg Linderhausen ist das Engagement von Kai Langenbruch ein weiterer wichtiger Schritt für den kontinuierlichen Ausbau der sportlichen Ziele und der Attraktivität des Vereines. Aus dem einst kleinen Fußballverein mit Ascheplatz ist mittlerweile Schwelms größter Fußballverein geworden. Durch den Umzug auf den Kunstrasenplatz an der Rennbahn ist der Verein immer weiter gewachsen, so dass Linderhausen aktuell in der Breite gut aufgestellt ist und jede Jugendklasse besetzt hat.

Ziel: Aufstieg in Bezirksliga

Vorsitzender Ulrich Sack und Geschäftsführer Dirk Behrend freuen sich über diese weitere Unterstützung. Behrendt erhofft sich dadurch eine weiterhin gute Perspektive und spricht er als sportliches Ziel den Aufstieg der Senioren in die Bezirksliga an. Überdies soll ein solides Fundament für die Jugendspieler entstehen, damit sich diese an den Verein langfristig binden können. „Kai weiß genau, was er tun muss, um einen Verein zu entwickeln. Dazu hat er viele Kontakte und dieselben Ansätze für eine erfolgreiche Zukunft, wie wir sie haben“, sagte Mario Hernandez, 2. Vorsitzender des Fördervereins.

Beruflich bewirtschaftet Kai Langenbruch für die Stadt Schwelm den Sportplatz an der Rennbahn. „Durch meine berufliche Tätigkeit kenne ich die Verantwortlichen, Trainer und Spieler beider Vereine sehr gut und weiß so ziemlich, worauf ich mich da einlasse“ sagte Langenbruch.