Schwelm macht unterirdisches Viertel wieder wett

Köln/Schwelm. Die EN Baskets gewinnen das direkte Duell gegen die RheinStars Köln So gelang die Revanche der bitteren Hinspiel-Niederlage.

Die Revanche ist geglückt, das direkte Duell gewonnen. In der 2. Basketsball-Bundesliga, ProB Nord, sicherten sich die EN Baskets Schwelm zwei weitere wichtige Punkte für das Ziel Playoff-Zone. Die gastgebenden RheinStars Köln sind nach dem 80:92 (15:25, 15:23, 35:17, 15:27) punktgleich mit den Kreisstädtern. Überhaupt bleibt es eng im Kampf um die Playoff-Plätze. Schwelm als Fünfter sowie die folgenden Klubs aus Stahnsdorf und Köln weisen jeweils zwölf Zähler nach dem ersten Rückrunden-Spieltag, den 13. Spieltag der Hauptrunde auf, Iserlohn als Achter zehn. Hoffnungen auf einen Sprung in die obere Zone dürfen sich Sandersdorf und Bernau (jeweils acht Punkte) machen. In dieser engen Konstallation kann ein Sieg im direkten Duell wichtig werden.

Schwelm gegen Köln, das war eine knappe und unglückliche 81:82-Niederlage im Hinspiel. Zumal der letzte Punkt zum Kölner Sieg aus einer fragwürdigen Freiwurf-Entscheidung resultierte. Der Stachel saß tief, Schwelm ging besonders motiviert ins Rennen. Aber keineswegs übermotiviert. Schwelm kontrollierte die Partie, baute kontinuierlich den Vorsprung aus. Die 48:30-Führung zur Pause deutete auf eine klare Angelegenheit hin. Wenngleich im Basketsball derartige Vorsprünge immer mal wieder egalisiert und umgekehrt werden.

Bärenstarker Montrael Scott

Die Domstädter drehten im dritten Durchgang auf, ihnen gelang alles. Sie holten Punkt um Punkt auf, Schwelm bekam kaum ein Bein auf die Erde, ließen die Kölner im Angriff nahezu kampflos gewähren. Das Selbstbewusstsein, die Sicherheit, sie schwanden. Trainer Falk Möller versuchten mit intensiven Ansprachen in der Auszeit gegenzusteueren. Es dauerte, ehe sich die Gäste ihrer Stärken und Tugenden besannen. Einer Energieleistung gleich waren es nun die Baskets, angeführt von einem bärenstarken Montrael Scott, die aufholten und die Partie wieder drehten.

Köln mit fünfter Partie in zwölf Tagen

Keine Frage, dass Falk Möller schon mulmig zumute war, als Köln stärker, Schwelm schwächer wurde. "Doch echte Sorgen, dass die Partie gedreht werden kann, hatte ich nicht", so Möller nach der Begegnung. Er vertraute den Stärken seiner Mannen. "Offensiv ist es schon klasse, was wir abliefern. Nur defensiv sind wir nicht konstant genug. Das hat sich auch in Köln vor allem in diesem dritten Viertel gezeigt." Überdies wertete Möller das dritte Viertel auch als eine Art letztes Aufbäumen der Kölner. "Sie waren müden, sie haben ein enorm anstrengendes Programm in den vergangenen knapp zwei Wochen absolviert", so Möller.

In der Tat war die Begegnung gegen Schwelm für die Domstädter die fünfte Partie in nur zwölf Tagen - bei vier Niederlagen. Nach einer kurzen Weihnachtspause begann die Nordtour mit den Gastspielen in Hamburg (29. Dezember; 93:74-Sieg) und in Itzehoe (30. Dezember; 87:99-Niederlage), es ging zu den BSW Sixers (3. Januar; 75:78-Niederlage), es kamen Bochum (6. Januar; 93:95-Niederlage) und schließlich Schwelm (9. Januar; 80:92-Niederlage). Kein Wunder, dass diese Tortour Kraft gekostet hat und Schwelm schließlich nahezu mühelos im letzten Viertel wieder in sicheres Fahrwasser gelangte.

Abwehr ein Viertel lang "unterirdisch schlecht"

Neben der wieder und rechtzeitig erstarkten Defensive (Möller: "Im dritten Viertel war unsere Abwehr unterirdisch schlecht.") war es die Ausgeglichenheit, die mannschaftliche Geschlossenheit, die mit entscheidend für den Triumpf waren. Neben Scott waren es noch Anell Alexis, Marco Hollersbacher, Milen Zahariev und Daniel Mayr, die zweistellig trafen. Probleme mit dem Knie hatte David Ewald, der deswegen weniger Spielanteile als gewohnt bekam. "Wir wollten kein Risiko eingehen. Aber am kommenden Samstag ist er wieder voll dabei", so Möller.

Bezeichnend für die starke Moral der Schwelmer steht die Phase im vierten Viertel zwischen der 32. und 37. Minute. Nachdem Dario Fiorentino nach Zuspiel von Montrael Scott zur Schwelmer 71:70-Führung getroffen hatte, war der eigene Korb dicht, Köln ging diese fünf Minuten leer aus. Stattdessen erhöhte Schwelm kontinuierlich, ehe Jimenez per Dreier das 73:81 aus Sicht der Kölner markierte. Der Rest war noch Formsache aus Sicht der Kreisstädter.

Ex-Schwelmer Dohmen spielt in Köln

In den Reihen der Gastgeber steht mit Max Dohmen ein ehemaliger Schwelmer Spieler. Der einstige U16- und U18-Nationalspieler, fünf Punkte hatte er am Samstagabend gegen Schwelm erzielt, kam im Sommer 2008 vom NVV Lions Mönchengladbach in die damalige Schwelmer Halle West, wechselte im Sommer 2012 zur zweiten Regionalliga-Garnitur der Telekom Baskets Bonn (wurde zweimal in der Bundesliga eingesetzt), ehe er über BSG Elephants Grevenbroich und Giants ART Düsseldorf (u.a. als Schwelmer Gegner im legendären Regionalligaspiel im März 2017, als die EN Baskets vorzeitig den ProB-Aufstieg schafften) zu den RheinStars Köln stieß. Dort spielte der 32-Jährige (Ende Januar hat er den 33. Geburtstag) zunächst in der Reserve, ab Januar 2019 in der ersten Mannschaft.

So haben sie gespielt:

Köln - Schwelm 80:92 (30:48).

Die Viertel: 15:25, 15:23, 35:17, 15:27.

EN Baskets Schwelm: Alexis (14; 6 Rebounds), Ewald, Hollersbacher (13/1 Dreier), Meyer-Tonndorf, Zahariev (13; 5 Rebounds), Khartchenkov (6/2), Fiorentino (7), Scott (23/1; 12 Assists, 14 Rebounds), Mayr (16; 7 Rebounds), Schult (n.e.), Droste (n.e.).

So geht's weiter:

Gegen den Elmsbütteler TV Hamburg am Samstag, 16. Januar, 19:30 Uhr, in der Schwelmer Dreifachhalle. Das Hinspiel gewann Schwelm mit 81:59.







