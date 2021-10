Schwelm mit Schwung vor die Tore Berlins

Schwelm/Bernau. So sehen die EN Baskets Schwelm ihrem Gastauftritt am Samstagabend bei Lok Bernau entgegen.

Der erste Sieg ist eingefahren, die Leistungssteigerung ist zu erkennen, jetzt kann es gerne so weiter gehen. Allerdings haben die EN Baskets Schwelm in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, eine schwere Aufgabe vor der Brust. Es geht am Samstag (Sprungball: 19 Uhr) gen Bundeshauptstadt zu Lok Bernau, dem Farmteam beziehungsweise dem Kooperationspartner des Bundesligisten Alba Berlin, dem Ambitionen attestiert werden, in wenigen Jahren die ProA zu erreichen.

Die EN Baskets Schwelm nehmen den Schwung des Sieges aus dem Derby gegen Düsseldorf mit, vielleicht auch mit der personellen Verstärkung von Marco Buljevic und Timothy Womala, die Trainer Falk Möller zuletzt noch schonen musste. Sie stellen weitere Alternativen dar. Dagegen klagte der Held des Spiels gegen Giants, Kapitän Nikita Khartchenkov, die Tage über Kniebeschwerden und musste das Training vorzeitig abbrechen. Dennoch: mit seinem Einsatz ist zu rechnen.

Großer Umbruch bei Gastgebern

Wie Schwelm haben auch die samstäglichen Gastgeber erst einen Sieg einfahren können, rangieren noch in der Playdown-Zone. Kein Grund, Bernau zu unterschätze, wie Falk Möller weiß: „Bernau hat eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern und aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, wie schwer es ist, dort zu spielen.“

Auch wenn Lok-Trainer René Schilling nur noch drei Spieler aus dem Vorjahr im Kader hat und so einen großen Umbruch meistern muss: Bernau als Talentschmiede ist schwer auszurechnen. Junge, hungrige Spieler sind zu allem fähig. Akteure wie Jonas Mattisseck, Lorenz Brenneke oder Malte Delow sind mittlerweile feste Bestandteile von Kadern in der Bundesliga. Franz Wagner hat es sogar in die NBA geschafft und läuft aktuell für Orlando Magic auf.

