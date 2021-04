ProB, Playoff Schwelm spielt am 2. Mai in Dresden

Schwelm. Die letzten Termine sind festgelegt, so geht es für die EN Baskets Schwelm im Kampf um die ProB-Meisterschaft weiter.

Der Termin fürs Nachholspiel beim Südmeister Dresden Titans steht, die EN Baskets Schwelm werden die zweite Phase der Playoff-Runde am kommenden Sonntag, 2. Mai, beenden. Die Liga hat die Nachholspiele für die Sachsen festgelegt. Um 16 Uhr beginnt die Partie gegen die Kreisstädter. Die zunächst für den 1. Mai terminierte Partie der Itzehoe Eagles gegen Dresden wird am 8. Mai, einem Samstag, ab 19.30 Uhr stattfinden. Ursprünglich, so hatten es die Norddeutschen auf ihrer Homepage verkündet, sollten die Adler am kommenden Samstag die Titans empfangen.

Schwelm, führt derweil die Tabelle der Gruppe II mit zwei Siegen aus zwei Spiele an. Itzehoe folgt mit einem Sieg aus zwei Spielen, während sowohl die Korbjäger aus Sandersdorf (bei einem Spiel) und Dresden (noch ohne Spiel) punktlos folgen. Je nach Konstellation können alle Mannschaften auf vier Punkte kommen, so dass der Rechenschieber zur Ermittlung der beiden Halbfinalisten genommen werden muss.

Der Überblick

Zweite Gruppenphase

Gruppe I

Bochum – Hanau 104:90

Münster–Bayern II 80:76

Bayern II – Bochum Mi., 18 Uhr

Münster–Hanau Mi., 20 Uhr

Bochum – Münster Sa., 19 Uhr

Hanau – Bayern II Sa., 19 Uhr

Gruppe II

Schwelm – Itzehoe 85:79

Schwelm – Sixers 71:49

Sixers – Itzehoe 71:93

Dresden – Schwelm So., 16.00

Dresden – Sixers 6. Mai, 20.00

Itzehoe – Dresden 8. Mai, 19.30

