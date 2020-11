Schwelm spielt katastrophal in Abwehr

Spannung pur in den letzten Sekunden des Derbys der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord. Die gastgebenden Iserlohn Kangaroos erzielten durch den kurz zuvor eingewechselten Youngster Elias Marei das 85:83 gegen die EN Baskets Schwelm. Noch elf Sekunden sind zu spielen. Montrael Scott bekommt noch einmal die Gelegenheit zum Wurf, doch er verfehlt, Schlusssirene – riesiger Jubel bei den Gastgebern. Gäste-Trainer Falk Möller konstatierte: „Das Remis und die folgende Verlängerung wären unverdient gewesen.“ So bleibt es beim 85:83 (43:40) für die Gastgeber, die so den ersten Saisonsieg erlangten, Schwelm die erste Saisonniederlage hinnehmen musste.

Trainer Möller nach der Partie bedient

Falk Möller war nach der Begegnung bedient. Immerhin zollte er seinen Mannen, immer noch fehlte Marc Hollersbacher, das Lob, gut in die Partie gekommen zu sein. Waren sie auch, sicherten sich nach den ersten zehn Minuten ein 22:19. Und auch die ersten Minuten des zweiten Durchganges war aus Sicht der Gäste vielversprechend. Schwelm hatte die Führung auf acht Zähler ausgebaut, Montrael Scott erhielt zwei Freiwürfe zugesprochen – beide Male verfehlte der Ball das Ziel. Statt eines möglichen Vorsprungs von zehn Zählern kam langsam aber sicher Iserlohn in Fahrt.

Vor allem, weil die Schwelmer Defensive immer schlechter agierte. Möller: „Das war in der Abwehr über 32 Minuten lang eine katastrophale Leistung. Wir haben vollkommen offene Würfe zugelassen. Das darf auf diesem Niveau einfach nicht passieren. Das ist die Baustelle, die wir diese Woche bearbeiten müssen, wollen wir im kommenden Spiel gegen Köln bestehen.“ So verkürzte Iserlohn Minute um Minute den Schwelmer Vorsprung. Als sieben Minuten im zweiten Durchgang gespielt waren, kam es zur ersten Führung der Kangaroos. Faton Jetullahi, der vor wenigen Tagen erst als neuer Spieler kurzfristig vom Liga-Konkurrenten ART Giants Düsseldorf verpflichtet werden konnte, sorgte mit einem Dreier zum 35:33.

Scott in Rolle des Alleinunterhalters

Immerhin steckten die Gäste nicht auf. Im letzten Viertel ging es allmählich wieder bergauf. „Im zweiten und dritten Durchgang haben wir einfach unterirdisch gespielt“, so Möller am Tag danach während einer Frust-Wanderung – immerhin bei bester Witterung. Allen voran war es Montrael Scott, der einem Alleinunterhalter gleich das Geschehen an sich riss. Iserlohn führte mit 75:62 (34.), „Monti“ drehte in den folgenden vier Minuten als Scorer und Passgeber auf, Iserlohn führte nur noch mit 77:73. Schwelm schien die zweite Luft bekommen zu haben.

Doch in den letzten 63 Sekunden vor Schluss stellte Iserlohn die Weichen auf Sieg, als Toni Prostran per Freiwürfe zum 83:79 erhöhte. Es wurde spannend, ja dramatisch. Anell Alexis verkürzte, und nach einem Fehlwurf von Jetullahi wurde Scott gefoult: 15 Sekunden vor der Schlusssirene setzte er beide Freiwürfe zum 83:83 in die Reuse. Doch dann kam der 18-jährige Marei. Ein Spieler, der eine Einsatzzeit von 1:17 Minuten kaum besser genutzt haben dürfte, trifft zum umjubelten 85:83.

Fünf Gänge runter geschaltet

„Iserlohn hat eine gute Mannschaft“, so Möller abschließend. „Allerdings ist sie grundsätzlich nicht schlechter als wir. Spielen wir unseren normalen Stil, spielen wir nicht so lethargisch und schalten nicht zwischendurch fünf Gänge runter, dann gewinnen wir dieses Spiel.“