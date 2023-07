Schwelm verpflichtet weiter: Cikara kommt aus Hagen

Schwelm. Das neue Gesicht der EN Baskets nimmt weiter Konturen an. Mit Sven Cikara kommt ein junger Spieler, der zuletzt in der Nachbarschaft überzeugte.

Inzwischen geht es Schlag auf Schlag bei den ProB-Basketballern der EN Baskets Schwelm. Nur drei Tage nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Center Sadiq Ajagbe können die Schwelmer den nächsten Spieler vorstellen. Der Niederländer Sven Cikara stößt mit Trainingsbeginn Mitte August zu den Schwelmern – und bringt ProA-Erfahrung mit.

Eine große räumliche Veränderung wird es für den 22-jährigen Point Guard nicht spielen, denn in der vergangenen Saison lief Cikara im Dress des SV Hagen-Haspe 70 in der Regionalliga und mit Doppellizenz auch neun Mal bei Phoenix Hagen auf. In durchschnittlich 30 Minuten auf dem Feld legte der 1,88 Meter große Aufbauspieler 15,7 Punkte und 5,6 Assists auf. In den Playoffs, die für Haspe in der zweiten Runde gegen den jetzigen ProB-Ligisten Ibbenbüren endeten, stiegen die Werte gegen Ibbenbüren noch einmal an, 21 Punkte legte Cikara dort in zwei Spielen durchschnittlich auf.

Möller glaubt an Cikaras positive Entwicklung

Dass der talentierte Niederländer auch in der ProB eine große Rolle einnehmen kann, davon ist Trainer Falk Möller überzeugt: „Sven hat eine überragende Saison in Haspe gespielt. Zudem hat er bei Phoenix sehr gute Möglichkeiten gehabt, um sich weiterzuentwickeln. Er wird bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und sehr gut ins Team passen.“ In neun Spielen für den ProA-Ligisten spielte er im Schnitt drei Minuten.

Auch Sven Cikara ist überzeugt von der Wahl für die EN Baskets aufzulaufen: „Ich bin voller Vorfreude Teil der EN Baskets zu werden und vor den Schwelmer Fans zu spielen“, wird der Niederländer in einer Pressemitteilung der Schwelmer zitiert.

