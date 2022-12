Schwelmer Jeschak läuft tausende Kilometer pro Jahr

Ennepetal. Patrick Jeschak absolviert in der ganzen Welt Ultraläufe. Ob zwischen Rentieren oder Elchen: Der Schwelmer trotzt dabei allen Gegebenheiten.

Ein bisschen „nerdig“ sei er ja schon. So wie eigentlich alle Athleten in seinem Sport. Bis auf den Meter genau kann der Schwelmer Patrick Jeschak auflisten, wann er wo wie viele Kilometer gelaufen ist – was angesichts der Menge an absolvierten Metern gar nicht so einfach erscheint. Jeschak ist Ultraläufer, für ihn sind Läufe mit bis zu 100 Kilometern ganz normal. Eine Verletzung hat ihn in diesem Jahr ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt, weshalb er weniger Kilometer aufzeichnen konnte als in der Vergangenheit. So kommt er ausnahmsweise in diesem Jahr nicht auf die eigentlich angestrebten 4500 gelaufenen Kilometer – 4400 werden es dann aber wohl schon. Ein wenig „nerdig“? Wohl eher detailverliebt. Wo und wie er diese Kilometer hinter sich gebracht hat, gleicht einem Abenteuer. Jedes Mal aufs Neue.

„Vielleicht habe ich mir in diesem Jahr ein wenig zu viel vorgenommen“, sagt Patrick Jeschak, angesprochen auf seine insgesamt 15 Teilnahmen an Ultraläufen. Im ersten Jahr nach wegen der Corona-Pandemie eher wenigen Wettbewerben wollte er nachholen, was ihm in den zwei Jahren zuvor gefehlt hat. Denn was Patrick Jeschak zwar genau kennt, in diesem Jahr aber etwas unterschätzt hat, ist neben der immensen körperlichen Belastung auch die mentale Resilienz, die es braucht, um sich den enormen Anforderungen bei so einem Ultralauf zu stellen.

Wenn Bordsteine zu hoch werden

Dabei ist der Schwelmer schon länger im Geschäft. Im Oktober 2015 läuft er seinen ersten Marathon in Köln. „Ich bin nach dem Rennen einen großen Umweg zum Auto gegangen, weil ich keine Treppen mehr laufen konnte. Selbst der Bordstein war zu hoch“, sagt Jeschak. Doch er war im Ziel angekommen. Kurz darauf sieht Jeschak ein Video im Internet über einen Lauf in den Alpen. Statt der 42,195 Kilometer Marathon-Distanz im flachen Rheinland geht es dabei über 70 Kilometer durchs Gebirge – die Ansprüche waren schnell gestiegen. „Ich bin einfach unbefangen da ran gegangen“, sagt Jeschak heute. Kann man wohl so sagen.

Noch heute, sechs Jahre nach dem ersten Marathon, läuft das so. „Ich melde mich immer erst an und mache mir dann Gedanken, wie ich das schaffe“, sagt Jeschak. Seit dem Lauf 2016 ist es fast schon eine Sucht für ihn geworden, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei geht es nicht immer um die beste Platzierung, viel mehr stehen andere Aspekte im Vordergrund. Sich selbst zu überwinden, einzigartige Orte zu sehen und tolle Menschen kennenzulernen. 129 Wettkämpfe hat er seit dem ersten Marathon in Köln inzwischen in sechs Jahren absolviert – 66 davon als Ultraläufe.

Nachts allein in den Alpen

In diesem Jahr ging es für den Schwelmer quer durch ganz Europa zu solchen Läufen. Einer davon führte nach Lappland, in den äußersten Norden Europas nach Finnland. Dort, wo die Elche und Rentiere wohnen. „Die gehören dort einfach dazu in den Städten. Autos halten für sie an, sie lassen sich streicheln. Das war beeindruckend“, sagt Jeschak. Seine Läufe aber führen oft nur kurz durch Städte, meistens, und genau das findet der Ausdauerathlet so faszinierend an seinem Sport, geht es durch die freie und oftmals noch unberührte Natur.

Die Rentiere dort sind etwas scheuer und laufen weg, wenn sie einen Menschen hören. Was aber nicht immer der Fall sein muss, wie Patrick Jeschak weiß. „Du machst dir schon Gedanken, wie du wohl reagierst, wenn du nachts einem Bären begegnest“, sagt er. Passiert sei ihm das aber bisher noch nicht, dafür gewappnet sein sollte man laut Jeschak aber trotzdem jederzeit. So wie auf so viele Eventualitäten, denn wenn Jeschak 70 Kilometer und mehr läuft, bleibt viel Zeit zum Nachdenken. „Wenn du in den Alpen läufst, dann fragst du dich schon, was wohl nachts um drei in den Bergen ist“, sagt er. Und was ist nachts um drei in den Alpen? „Vor allem Ruhe.“

Abenteuerlich geht es oft zu. Und genau das reizt ihn so sehr an den Ultraläufen. Zelten irgendwo in Schottland, Zughaltepunkte ohne Bahnsteige in der finnischen Prärie. sind dabei nur einige der „gigantischen Erlebnisse“ bei seinen Läufen. „Die Schmerzen“, so findet Jeschak, „gehören einfach dazu.“ Die Auseinandersetzung mit sich selbst, in seinen Körper hineinzuhorchen, sind ständiger Begleiter auf den vielen Kilometern. Kaputt machen wolle er sich dabei nie, immer wieder kommt die Frage auf, ob er einen Lauf abbricht oder nicht. Meistens oder eigentlich fast immer zieht Patrick Jeschak aber durch. Und das soll auch im kommenden Jahr so sein. „Es sind wieder viele Dinge geplant“, sagt er. Angemeldet ist er schon – Gedanken um die Umsetzung muss er sich noch machen.

