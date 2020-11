Schwelmer Joswig verbindet Urlaub mit EM-Premiere

Es sollte die lang ersehnte Premiere bei einem internationalen Spitzenwettkampf werden. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Andreas Joswig, Langstreckenläufer aus Schwelm, wollte eigentlich schon im vergangenen April an der Lauf-Europameisterschaft auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira teilnehmen. Lange hatte der 55-Jährige auf den Wettkampf hingearbeitet, doch es sollte alles anders kommen.

Rückschlag macht sehr traurig

„Klar, das war schon ein Rückschlag und sehr traurig“, blickt der Athlet der „Schwelmer Jungs“ zurück. Doch es gab Hoffnung: Die Austragung der Masters-EM wurde auf den Herbst verschoben. Ob der Wettkampf doch auch tatsächlich stattfinden könne, stand weiterhin in den Sternen. Das hielt Joswig jedoch nicht davon ab, sich weiter auf den heimischen Laufstrecken für den Wettkampf fit zu halten.

Und die harte Arbeit sollte sich auszahlen: Vor wenigen Wochen wurde bekannt: Der internationale Wettkampf kann stattfinden. „Nach der Absage im April habe ich mich darüber natürlich sehr gefreut“, erklärt er.

Keine leichte Einreise

Mit seiner Tochter machte sich der 55-Jährige auf den Weg auf die Urlaubsinsel. Ganz so einfach war die Einreise jedoch nicht: „Um überhaupt auf die Insel zu kommen, musste man einen negativen Corona-Test vorlegen. Am Flughafen und an den Wettkampftagen wurden dann jeweils immer Fieber gemessen. Die Umstände waren natürlich schon ungewohnt“, gibt der Schwelmer zu.

Doch der hohe Aufwand sollte sich auszahlen: Am ersten Wettkampftag ging Joswig über die Distanz von 10 Kilometern an den Start. „Dort hatte ich mir am meisten ausgerechnet“, so der Schwelmer. Mit einer beachtlichen Zeit von 37:51 Minuten kam Joswig in der Einzelwertung auf dem undankbaren vierten Platz ins Ziel. In der Gruppenwertung hingegen reichte seine Leistung und die seiner beiden deutschen Teamkollegen für den zweiten Platz in der Endabrechnung. „Ein gelungener Start, über die Medaille habe ich mich extrem gefreut“, so der langjährige Leichtathlet.

Am zweiten Wettkampftag folgte die 3x2 Kilometer-Staffel, mit der sich der 55-Jährige ebenfalls die Silbermedaille sichern. Zum Abschluss stand noch der Halbmarathon an, in dem Joswig eine ordentliche Zeit von 1:32:43 Stunden hinlegte. In Kombination mit den Teamkollegen reichte das immerhin für den dritten Rang in der Wertung.

Zeit für Kurzurlaub genutzt

„Es war schon ein starkes Teilnehmerfeld, daher bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden“, blickt der erfahrene Langstreckenläufer auf seine erste EM-Teilnahme zurück.

Nach drei Wettkampftagen durfte sich Jowsig dann noch über drei tage Entspannung mit seiner Tochter freuen. „Wir waren viel wandern und haben die Zeit auf Madeira also auch noch für einen kurzen Urlaub genutzt. Eine wirklich tolle Erfahrung“, so der Schwelmer.

Das Wettkampfjahr ist nun aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. In der Zwischenzeit will sich Joswig auf die Aufgaben im kommenden Jahr vorbereiten. Aber: „Erstmal nehme ich mir ein paar freie Tage“, erklärt er.