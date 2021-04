Stark bis überragend: Milen Zahariev (am Ball) ist nach den Spielen gegen Itzehoe (Foto) und Sandersdorf zum „player of the week“ ernannt worden.

Basketball, ProB-Playoffs Schwelmer Milen Zahariev „player of the week“

Schwelm. So freuen sich die Schwelmer Basketballer über einen ihrer besten Spieler.

Zwei Spiele, zwei Siege. Der Start der EN Baskets Schwelm in die zweite Playoff-Phase der 2. Basketball-Bundesliga, ProB, war optimal. Großen Anteil am 85:79-Sieg gegen die Itzehoe Eagles und dem 71:49-Sieg gegen die BSW Sixers hatte Milen Zahariev. Wie die Kreisstädter auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, ist der 28-jährige Bulgare zum „Player of the week“ gekürt worden. Gegen Sandersdorf zeigte sich seine Stärke mit 21 Punkten (einem Dreier) sowie fünf Rebounds und vier Assists. Das war wichtig, weil Montrael Scott in dem Sonntagsspiel zum einen gute von den Sixers in den Griff bekommen konnten, zum anderen wegen einer Gesichtsverletzung einige Minuten des Spiels ausfallen musste.

Aus Regionalliga hoch gekämpft

Scott war der überragende Spieler beim dritten Heimsieg gegen Itzehoe Eagles in der laufenden Saison – je einmal in der Hauptrunde, in der ersten Playoff-Runde und schließlich am vergangenen Freitagabend in der zweiten Playoff-Runde. Dennoch: Stark der Auftritt von Milen Zahariev, der mit 15 Punkten (einem Dreier), acht Rebounds sowie vier Assists zum Erfolg gegen die Norddeutschen beigetragen hatte. „Da können wir stolz sein“, vermelden die EN Baskets Schwelm.

Milen Zahariev ist August 2019 in Schwelm. Aus der Regionalliga von den Grevenbroich Elephants – zuvor war er bei der BG Hagen unter Vertrag – kam er in die ProB über die Station Itzehoe Eagles. Dort hob er sein Spielniveau mit viel Einsatz und Ehrgeiz. In Schwelm angekommen, setzte Trainer Falk Möller immer häufiger für die Starting Five ein. Durchschnittlich erspielte sich Zahariev zehn Punkte und sechs Rebounds – so die Empfehlung zu Beginn seines Engagements in Schwelm. „Einen Charakter wie Milen hat man gerne im eigenen Team und möchte nicht gegen ihn spielen. Seine Verteidigung und Rebounds werden uns sicher wieder helfen“, hatte Möller zum Zeitpunkt der Verpflichtung gesagt.

