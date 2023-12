Schwelmer Serie geht weiter - auch ohne etwas dafür zu tun

Das Handballtor in der Schwelm Arena hat am Sonntag frei.

Schwelm Das letzte Spiel des Jahres für des Handball-Landesligisten geht kampflos an die Rote Erde. Gegner Menden fehlen die Spieler.

Mit zwei weiteren Punkten geht Handball-Landesligist RE Schwelm in die Winterpause, ohne dafür auf dem Feld gestanden zu haben. Die für Sonntag angesetzte Partie gegen die SG Menden Sauerland Wölfe II wurde von den Gästen einige Stunden vor dem Spiel abgesagt, wodurch die Punkte kampflos an die RE gehen, die damit auf dem fünften Tabellenrang in die Winterpause geht. „Wir sind immer daran interessiert zu spielen, hätten uns gerne vor unserem Heimpublikum präsentiert und die zwei Zähler lieber auf dem Feld geholt als auf diese Art und Weise“, stellte Spielertrainer Björn Rauhaus klar.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Bereits unter der Woche hatten die Mendener bezüglich einer möglichen Spielverlegung angefragt. Dies scheiterte an einem möglichen Ausweichtermin, da die Partie bis Ende Januar nachgeholt werden muss und die Schwelmer keine passende Hallenzeitung zur Verfügung hatten, zumal am 21. Januar bereits das Nachholspiel gegen den TV Olpe stattfindet. „Wir hätten gerne ausgeholfen und die Partie auf einen anderen Termin gelegt, aufgrund des Spielplans und der fehlenden Verfügbarkeit der Halle war das aber leider nicht möglich“, erklärte Otto. Am Tag des Spiels erfolgte dann die Absage der SG.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm