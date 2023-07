Schwelmer Tennisteams kämpfen um den Fünffach-Aufstieg

Schwelm. Bei den beiden Schwelmer Tennisvereinen verläuft diese Saison nach Plan. Fünf Teams könnten noch aufsteigen.

Aktuell ruht der Ball im heimischen Tennis, doch in knapp zwei Wochen geht es wieder so richtig los – dann steht die wichtige Saisonphase an und die Entscheidungen fallen. Bevor es soweit ist, schauen die beiden Schwelmer Tennisvereine zur Saisonmitte auf die bisherige Spielzeit und ziehen eine Zwischenbilanz – fünf Aufstiege wären diese Saison noch möglich.

Beim Schwelmer TC RW fällt diese äußerst positiv aus. „Die Saison läuft bisher wirklich gut. Mit dem erhofften Aufstieg unserer Damenmannschaft sind wir schon zu 50 Prozent zufrieden“, zeigt sich Vorstandsmitglied Stefan Biermann erfreut. Die angesprochene Damenmannschaft tütete mit vier Siegen aus vier Spielen souverän die Meisterschaft in der Bezirksklasse ein und darf mit dem ersten Platz im kommenden Jahr eine Liga höher antreten. Für den Verein ist das bisher der größte Erfolg in dieser Sommersaison.

Nachziehen könnten bald auch die Herren 30, die auch sehr gute Chancen auf einen Aufstieg haben. Aktuell schlagen die Tennisspieler in der Kreisliga auf – noch. Denn sie haben bisher alle drei Spiele gewonnen und liegen punktgleich mit dem TC Ennepetal-Breckerfeld auf dem ersten Rang. Beide treffen im alles entscheidenden, letzten Saisonspiel aufeinander.

„Das Thema ist durch“

Für die Herren 50 ist der Aufstieg bei drei Siegen aus drei Spielen auch greifbar. Zwei Spiele sind für den derzeitigen Tabellenführer noch offen.

Doch nicht alles lief in dieser Saison rund. Die Damen 50 konnten die Klasse in der Verbandsliga nicht halten. „Das Thema ist durch, es ist schade, dass wir nach so langer Zeit die Verbandsliga verlassen müssen“, findet Stefan Biermann. Die Herren kämpfen dagegen in der Kreisliga noch um den Klassenerhalt.

Anthony mit Leistungssprung

Beim Nachbarverein fällt das Fazit zur bisherigen Saison ebenso positiv aus. „Wir sind zufrieden“, sagt Stefan Lahme, Sportwart beim TC BW Schwelm. Die Herren 40 haben in der Verbandsliga mit dem aktuellen zweiten Rang die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Aufstieg ist allerdings nicht mehr drin.

Ebenso lief die Saison bei den Herren in der Bezirksklasse gut – mit drei Siegen und einer Niederlage ist das Team ebenfalls Zweiter, zum Aufstieg wird es bei noch einem ausbleibenden Spiel aber auch hier nicht mehr reichen, erklärt Lahme. Einen Leistungssprung soll hier Spielführer Ge Anthony gemacht haben. „Er hat sich über den Winter unglaublich verbessert“, lobt Lahme, doch Anthony fehlte in zwei von vier Partien krankheitsbedingt.

Zwei Aufstiege noch offen

Noch etwas drin ist dagegen bei den Herren 40 II in der Kreisliga. Diese haben schon alle Spiele absolviert und sind auf Rang zwei. „Wenn die Spiele von allen anderen für uns optimal laufen, könnten wir noch aufstiegen“, sagt Lahme.

In der eigenen Hand haben es dagegen die Damen 40, die in der Kreisliga zwar momentan nur Dritter sind, aber noch alle Möglichkeiten zur Meisterschaft offen haben. Die beiden Teams, die vor den Damen stehen, haben ein Spiel mehr auf dem Konto. Wenn die Schwelmerinnen ihre letzten drei Spiele für sich entscheiden, würden sie sich an den beiden Konkurrenten vorbei auf den ersten Rang schieben.

Die Herren 75 des TC BW Schwelm steuern derweil in der Verbandsliga auf den sicheren Klassenerhalt zu. Drei Remis sowie ein Sieg stehen aktuell zur Buche – was zum Ligaerhalt reichen sollte.

Die Herren 70 haben nach der Meisterschaft in der Südwestfalenliga im Aufstiegsspiel gegen den TuS Ende den Aufstieg denkbar knapp verpasst. Die Partie endetet 3:3, doch nach Matches verloren die Schwelmer mit 7:8 hauchdünn.

