Schwelms Merz hat im letzten Viertel Klebstoff an den Händen

Schwelm. Licht und Schatten wechseln sich im Spiel der EN Baskets gegen Itzehoe ab, ehe Falk Möller umstellt und Robert Merz Gefallen am Klauen findet.

Wie wichtig der Erfolg über die Itzehoe Eagles für die EN Baskets Schwelm war, machte Trainer Falk Möller auch einen Tag später noch einmal deutlich. „Jetzt kommen zwei sehr schwere Spiele für uns in Leverkusen und gegen Köln, deshalb war es wichtig, heute einen Sieg zu holen“, freute sich der Trainer der Schwelmer ProB-Basketballer, die sich aufgrund eines starken letzten Viertels mit 93:68 (46:38) letztlich vielleicht ein wenig zu deutlich gegen die Gäste aus dem hohen Norden durchsetzen konnten. Mit drei Siegen stehen die EN Baskets nun im Mittelfeld der Nord-Gruppe.

Mit sage und schreibe 35:10 gewannen die Schwelmer das vierte Viertel und kaschierten so ein wenig den wechselhaften Auftritt in den drei Spielabschnitten zuvor. Dabei starteten die EN Baskets gut in die Partie und kamen immer wieder zu freien Würfen von der Dreierlinie, die vor allem der an diesem Abend starke Thomas Reuter verwerten konnte. Neun Punkte betrug der Vorsprung nach zehn Minuten, ehe bei den Schwelmern ein wenig „Sand ins Getriebe“ geriet, wie Möller das zweite Viertel zusammenfasste. Itzehoe kam besser in die Partie und begegnete den EN Baskets nun auf Augenhöhe.

Schwelm fehlt die Intensität

Der gute Rhythmus der Schwelmer aus den ersten zehn Minuten war nun gebrochen und so schickte sich Itzehoe im dritten Viertel an, den Rückstand immer weiter zu verkürzen. Mit der Schlusssirene des dritten Abschnitts kamen die Gäste durch Ibrahim Jabby zum 58:58-Ausgleich. „Das dritte Viertel war furchtbar, da fehlte uns komplett die Intensität. Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, wurde Möller deutlich.

Zu Beginn des Schlussviertels stellte Schwelms Trainer dann auf eine deutliche kleinere Aufstellung um, auch weil die beiden Center Khalil Miller und Sadiq Ajagbe zu diesem Zeitpunkt der Partie mit jeweils vier Fouls Gefahr liefen, bei einem weiteren Foul aus dem Spiel auszuscheiden.

EN Baskets Schwelm – Itzehoe Eagles 93:68 (46:38) Die Viertel: 27:18, 19:20, 12:20, 35:10. EN Baskets Schwelm: Reuter (25 Punkte, acht Rebounds), Merz (14, acht Assists, neun Rebounds, acht Steals), Frazier (14, vier Dreier), Miller (12), Hornscheidt (10), Ajagbe (8), Cikara (7), Bergen (3), Urspruch, Pehar (n.e.), Karafillidis (n.e.). So geht es weiter: Am kommenden Freitag gastiert Schwelm bei den BayerGiants Leverkusen. Hochball in der Ostermann Arena ist um 19.30 Uhr.

Die veränderte Aufstellung mit Thomas Reuter auf der Fünf sowie Till Hornscheidt, Chris Frazier, Robert Merz und Jan Bergen sollte letztlich ausschlaggebend für die Schwelmer Dominanz in den letzten zehn Minuten sein. „Wir waren deutlich besser am Mann, haben viele Räume eng gemacht, gut antizipiert und Itzehoe so zu vielen Turnovern gezwungen“, freute sich Falk Möller über die im vierten Viertel wieder deutlich gestiegene Intensität im gegnerischen Ballbesitz. In Zahlen lässt sich das beeindruckend ausdrücken, insgesamt zehn Steals sammelten die Schwelmer im Schlussviertel ein, vor allem Robert Merz überragte in dieser Phase defensiv. Fast schon unglaubliche acht Ballgewinne generierte der 23-jährige Shooting Guard. Aus diesen Ballgewinnen schalteten die EN Baskets immer wieder schnell um und kamen durch Fastbreaks zu einfachen Punkten.

Jetzt kommen die Duelle mit den Ex-Schwelmern

Die intensive Defensive der Schwelmer brach den Widerstand der Nordlichter, die kein Mittel gegen die kleine Aufstellung der EN Baskets fanden und sich folglich ihrem Schicksal ergeben mussten. Möller hingegen freute sich über das gute letzte Viertel, das schlussendlich ausschlaggebend für den dritten Saisonsieg war.

In Anbetracht der anstehenden Aufgaben am kommenden Freitag beim starken und noch ungeschlagenen ProA-Absteiger BayerGiants Leverkusen um den Ex-Schwelmer CJ Oldham ein wichtiger Erfolg, zumal in der Woche darauf mit Köln, mit Rupert Hennen und Tim Lang ebenfalls mit zwei Spielern mit Schwelmer Vergangenheit, ein weiterer Hochkaräter nach Schwelm kommt. „Da haben wir nichts zu verlieren, beide Teams sind sehr stark aufgestellt in dieser Saison“, schaut Möller voraus. Gespielt werden müssen die beiden Partien aber noch...

