Schwelms Trainer Becker zufrieden mit neuem Quartett

Am Sonntagabend wäre es zum Spiel der Spiele in der Handball-Verbandsliga gekommen. Auf dem Plan stand das Derby von RE Schwelm gegen die HSG Gevelsberg-Silschede. Für die drei der vier Neuzugänge der Kreisstädter wäre dies eine neue Erfahrung geworden. Nun findet diese besondere Partie am 10. Januar statt – voraussichtlich.

„Wir sind sehr froh, dass die vier Jungs bei uns sind“, bringt Henning Becker, Trainer von RE Schwelm, die Gemütslage auf den Punkt. Mit Björn Rauhaus, Stephan Prüfer, Finn Steinbach und Tom Schoch haben sich die Schwelmer im Sommer deutlich verstärkt. Das war bereits in der Vorbereitung sowie den ersten beiden Saisonspielen zu erkennen. Auch menschlich passen die Neuzugänge bestens in die Mannschaft. Mit Rückraumspieler Björn Rauhaus kehrte ein alter Bekannter nach Schwelm zurück, der mit einem Großteil des Kaders schon viele Jahre zusammenspielte. „Aus dieser Sicht ist Björn eigentlich gar kein Neuzugang. Die Abstimmung ist bereits sehr gut, mit seiner Erfahrung und auch seiner Stärke in der Abwehr hilft er uns enorm weiter“, ist Becker voll des Lobes.

Stephan Prüfer meistert seine Anlaufzeit

Mit Linkshänder Prüfer stieß ein weiterer Routinier zu den Kreisstädtern, den Becker aus einer früheren Station kennt. Er brauchte etwas Anlaufzeit, zeigte aber bereits in der Schlussphase seines zweiten Spiels gegen Hombruch, wie wichtig er für das Team werden kann. „Spielerisch funktioniert das gut. Er ist jetzt schon eine Verstärkung für uns, die Abstimmung wird sich im Laufe der Saison weiter verbessern.“

Mit Steinbach und Schoch haben zwei vielversprechende Talente den Kader der Schwelmer verstärkt. Tom Schoch schnupperte in der Vorsaison Bezirksligaluft und wagte nun den Sprung in die Verbandsliga. Zwar wartet er noch auf seinen ersten Einsatz, Becker plant aber fest mit ihm. „Tom ist sehr jung, hat aber in der Vorbereitung enorme Fortschritte gemacht und eine tolle Entwicklung genommen. Er wird seine Einsätze bekommen.“

Starke Premiere von Keeper Finn Steinbach

Ein erstes Ausrufezeichen hat Keeper Steinbach bereits gesetzt. Nachdem er gegen Hohenlimburg zum Auftakt noch ohne Einsatzzeit blieb, stand er in der Schlussphase gegen Hombruch auf dem Parkett. Dank mehrerer überragender Paraden hielt er den Vorsprung der RE fest, die Zusammenarbeit mit Torhüterkollege Jan-Lukas Pape funktioniert schon zu diesem frühen Zeitpunkt bestens. „Es ist herausragend, dass er direkt am zweiten Spieltag sein Potenzial zeigt und der Mannschaft hilft, davor muss man den Hut ziehen“, freut sich Becker. „An Tom und Finn werden wir in den nächsten Jahren noch viel Freude haben.“

Zwar sind erst zwei Spiele in der neuen Saison gespielt, dennoch ist absehbar, dass die Schwelmer bei ihren Neuzugängen ein glückliches Händchen bewiesen haben. „Mit den beiden erfahrenen Spielern und zwei großen Talenten haben wir unseren Kader super verstärkt. Damit können wir sehr, sehr zufrieden sein“, lautet das Fazit Beckers.