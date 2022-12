Schwelms Trainer Lache beeindruckt – vom Gegner

Jan-Maurice Monsees (am Ball) ist mit sieben Treffern bester Schwelmer Torschütze in Dortmund.

Dortmund/Schwelm. Im letzten Spiel des Jahres gab es für die Bezirksliga-Handballer der RE Schwelm II eine deftige Pleite gegen einen bärenstarken Mitaufsteiger.

Der ersatzgeschwächte Handball-Bezirksligist RE Schwelm II hat das Duell der Aufsteiger beim TV Eintracht Husen-Kurl deutlich verloren. Am Ende hieß es 20:35 (11:17) aus Sicht der Roten Erde.

Bis zum 7:7 nach zwölf Minuten durch Simon Uhrmacher hielt Schwelm die Begegnung offen, ehe die Gastgeber immer dominanter wurden und sich immer weiter absetzten. Besonders mit ihrem Tempospiel machten sie RE das Leben schwer und profitierten dabei von einer sehr fehleranfälligen Leistung des Gegners. „Durch viele leichte Fehler und vergebene Chancen haben wir es dem Gegner viel zu einfach gemacht“, urteilte Trainer Wolfhard Lache.

Husen-Kurl lässt zu keiner Zeit nach

Ihr beste Phase hatten die Gäste nach der Pause, als sie durch drei Treffer von Bastian Stiller und Jan-Maurice Monsees auf 14:18 (33.) verkürzten. Es keimte jedoch nur kurz Hoffnung auf, da die Schwelmer in der Folge wieder in ihr Spiel aus dem ersten Durchgang verfielen und zahlreiche Fehler produzierten. Anders als die RE ließ der in dieser Saison ungeschlagene TVE kein bisschen nach und blieb bis zum Abpfiff auf dem Gaspedal.

In den letzten elf Spielminuten gelang den Gästen, die sich angesichts des deutlichen Spielstands zunehmend hängen ließen, kein eigener Treffer mehr. Lache lobte nach dem Spiel den Gegner für eine fast fehlerfreie Leistung. „Sie haben gezeigt, warum sie noch kein Spiel verloren haben.“ Sein Team sei über das gesamte Spiel nahezu chancenlos gewesen. „Das war heute sicher nicht unser Anspruch. Wir waren in der Deckung wieder nicht aggressiv genug, am Ende lief dann nichts mehr zusammen.“

RE Schwelm: Lache, Kramm, Germer – J.-M. Monsees 7/1, Stiller 5, Uhrmacher 3, Bosselmann, N. Pape je 2, Käsebier 1, El-Kishawi, Sieper, Fischer, Kappelhoff

