SCO gegen Ennepetal: Duell wird zum Dauerbrenner im Pokal

Ennepetal. Testspiele brauchen der SC Obersprockhövel und der TuS Ennepetal nicht vereinbaren – denn sie sehen sich ohnehin jede Saison im Kreispokal.

So langsam wird die Partie zwischen dem SC Obersprockhövel und dem TuS Ennepetal zum Dauerbrenner – und das obwohl die beiden Teams noch nie in einer Liga gespielt haben. Bereits zum dritten Mal in Serie treffen am Mittwochabend (19.30 Uhr) der Westfalenligist SCO und der Oberligist Ennepetal im Fußball-Kreispokal aufeinander.

Es ist bereits die zweite Partie der zweiten Pokalrunde, die am Mittwochabend am Schlagbaum in Obersprockhövel steigt. Zum Auftakt hatte Bezirksligist BW Haspe beim B-Ligisten SG Vorhalle nichts anbrennen lassen und sich souverän mit 6:1 durchgesetzt. Größer dürfte da die Spannung beim Duell zwischen zwei der drei höchstklassigsten Teams im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr werden.

Für Ennepetals Trainer kommt die Partie zu früh

Wobei der Zeitpunkt der Begegnung bei Sebastian Westerhoff nur wenig Begeisterung auslöst. „Ich freue mich immer auf Spiele gegen den SCO, allerdings ist das natürlich etwas früh im Wettbewerb“, sagt der Ennepetaler Trainer, der seine fußballerischen Anfänge in Obersprockhövel machte und immer noch eine gute Freundschaft zu vielen im Verein pflegt.

In den vergangenen beiden Pokalspielzeiten trafen sich der SCO und der TuS etwas später im Verlauf des Wettbewerbs. In der Saison 21/22 gewann Ennepetal im Viertelfinale mit 1:0 in Obersprockhövel, ein Jahr später setzte sich der TuS nach einem wilden Spiel mit 7:4 nach Elfmeterschießen durch. 2020 hatten sich beide Teams im Finale gegenüber gestanden, auch da setzte sich der TuS mit 4:3 durch.

Für Sebastian Westerhoff ist klar, dass sich sein Team nach den jüngsten Rückschlägen in der Oberliga nun erneut durchsetzen soll. „Ich will diesen Wettbewerb gewinnen“, sagt der Trainer. Die weiteren Spiele mit Südkreis-Beteiligung gehen dann in der kommenden Woche über die Bühne, unter anderem treffen sich dann die beiden Bezirksligisten VfB Schwelm und FSV Gevelsberg zum ligainternen Pokalduell.

