SCO II ist die positive Überraschung in der Bezirksliga

Sprockhövel Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist das schwerste? Von wegen! Der SCO II steht nach der Hinrunde auf einem starken dritten Platz.

Keine Frage: Das Überraschungsteam der Hinserie in der Fußball-Bezirksliga 6 ist die zweite Mannschaft des SC Obersprockhövel. Dass es für einen Aufsteiger im zweiten Jahr in der höheren Spielklasse immer schwer wird, hat die Reserve des Westfalenligisten eindrucksvoll widerlegt. Als Tabellendritter hinter dem souverän führenden VfR Sölde und dem nur um einen Punkt besser platzierten FSV Gevelsberg geht das Kollektiv um Topstürmer Alexander Valdix in die bereits am 3. Dezember beginnende Rückrunde.

Als einziges Team in der Liga sind die Obersprockhöveler in den acht Auswärtsspielen des ersten Durchgangs unbesiegt geblieben. Mit dem 30-jährigen Torjäger-Dauerbrenner und Urgestein des Vereins verfügen sie über einen Torgaranten, der in den 15 bisherigen Spielen 17-mal getroffen hat und sich mit Gianluca Muzzi vom VfB Schwelm (18 Tore) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkanone liefert.

Möller ist stolz auf Leistung des SCO II

„Ich bin mega stolz auf die Truppe – dafür, dass wir eine zweite Mannschaft sind und sich die Jungs Sonntag für Sonntag den Hintern aufreißen. Da macht es schon Spaß, mit ihnen zu arbeiten“, sagt Trainer Markus Möller. Dass es auswärts so besonders gut geklappt hat, freut ihn durchaus. „Das kommt noch obendrauf, schöner wäre es aber gewesen, wenn wir zu Hause ungeschlagen geblieben wären“, relativiert Möller aber.

Das Spiel am letzten Hinrundenspieltag in Schwelm mit dem 4:2-Sieg hat ihm einigen Respekt abverlangt. „Respekt, dass wir in Unterzahl noch einmal so viel Gas gegeben haben“, sagt er, „die Mannschaft hat sich aufgerieben.“ Gar nicht einverstanden indes war der SCO-Coach mit der Schiedsrichterleistung. Von dem Unparteiischen fühlte er sich klar benachteiligt. „Im zweiten Durchgang hat er ja nur noch gegen uns gepfiffen und überhaupt kein Abseits mehr gesehen“, stellt er fest und fügt hinzu: „Wenn unsere Zuschauer schon applaudieren, wenn er wirklich mal abseits pfeift, ist das schon sehr, sehr bitter.“

Aufgestauter Ärger sorgt für Gelbe Karte

Klar, dass sich bei einer solch unterirdischen Leistung, die auch neutrale Beobachter dem Mann an der Pfeife attestierten, Ärger aufstaut und irgendwann entlädt. So war die Gelbe Karte, die Möller nach mehrfacher Kritik zu sehen bekam, nachvollziehbar. „Irgendwann platzt einem nun mal der Kragen“, gab Möller entschuldigend zu Protokoll. Ein SCO-Anhänger nahm es mit Humor und erläuterte: „Der Schiri kommt aus Bochum – so schlechte Schiedsrichter haben wir im Kreis Hagen nicht.“

