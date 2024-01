Serie der EN Baskets: Schwelm muss jetzt hungrig bleiben

Schwelm Acht Siege in Folge, das Saisonziel fast erreicht, also Grund zur Zufriedenheit? Nein, Schwelm hat das Zeug zu mehr. Ein Kommentar.

Falk Möller wäre nicht Falk Möller, wenn er sich nur mit dem Ergebnis seines Teams zufrieden geben würde. Dem Sieg seiner EN Baskets Schwelm bei den Itzehoe Eagles konnte er, abgesehen vom positiven Ausgang, nur wenig positives abgewinnen. Der Trainer der Schwelmer Basketballer weiß um die Schwere der kommenden Aufgaben, will dabei aber nicht die entstandene Euphorie rund um seine Mannschaft bremsen. Es scheint so, als hätte er mit seiner Mannschaft noch Großes vor in dieser Saison.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Angesichts des aktuellen Laufs mit acht Siegen in Serie ist das nachvollziehbar. Die EN Baskets lassen sich, anders als noch in der Vorsaison, nicht lumpen und gewinnen auch die Spiele bei den vermeintlichen Außenseitern souverän. Gingen in der vergangenen Spielzeit noch Punkte gegen die Underdogs verloren, zeigt sich das Team in dieser Saison voll fokussiert, erfolgshungrig und deutlich gefestigter. Egal mit welchem Spieler man auch spricht, egal ob Leistungsträger, Kapitän oder Jungspund mit wenig Einsatzzeiten, alle Spieler bestätigen das gute Klima innerhalb der Mannschaft.

Die harten Aufgaben kommen jetzt für Schwelm

Damit sich in dieser Umgebung nicht so etwas wie Zufriedenheit einstellt, mahnt Falk Möller. Die kommenden Wochen werden zeigen, wohin die Reise für die EN Baskets in dieser Saison hingehen kann wenn eben alle hungrig auf mehr bleiben – und sich nicht mit einem durchschnittlichen Auftritt beim Tabellenvorletzten zufrieden geben. Schwelm muss hungrig bleiben, denn wer satt ist, wird träge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm