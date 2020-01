Sevag Kherlopian verlässt den TuS Ennepetal

Es darf durchaus als herber Schlag bezeichnet werden, dass der Fußball-Oberligist künftig ohne Sevag Kherlopian disponieren muss. Der US-Boy bleibt in seiner Heimat, hat dort einen ambitionierten, professionell geführten Drittligisten gefunden. Dort will der 26-Jährige seine Karriere fortsetzen. „Das freut mich sehr für ihn. Er kann so einen guten Schritt in Richtig Profi-Fußball machen“, so Ennepetals Trainer Alexander Thamm. „Andererseits ist es schon ein herber Verlust für uns.“

Auch in der Jugend engagiert

Erst im vergangenen Sommer war der Mittelfeldspieler vom Bezirksligisten CSV SF Bochum-Linden zum Bremenstadion gewechselt. Schnell spielte er sich in die Mannschaft ein, zählte zum wichtigen Gefüge der Truppe um Kapitän Abdulah El Youbari. In den 15 von 18 Spielen erzielte Kherlopian vier Treffer. Nicht immer war er in der Start-Elf zu finden. Doch wenn er eingewechselt wurde, hatte er stets für neue, für positive Impulse gesorgt. „Kherlopian hat unser Spiel stets nach vorne gebracht“, so Thamm über den ballsicheren Spieler.

Sevag Kherlopian (2.v.r.) im August mit den B-Junioren des TuS Ennepetal und der Auswahl „Fussball Project US Academy“ im Bremenstadion. Foto: Verein

Überdies hatte sich Sevag Kherlopian in der Jugend des TuS Ennepetal engagiert, gab sein Wissen, seine Technik an die jungen Kicker – vornehmlich die der B-Junioren – weiter. Der Ennepetaler Mittelfeldspieler war auch daran beteiligt, als ein Höhepunkt im Bremenstadion im vergangenen August in Szene ging. Die B-Jugend traf auf eine Auswahl „Fussball Project US Academy“. „Ein ungewöhnliches, kurzfristig angesetztes Spiel, was allen Beteiligten viel Spaß bereitet hat“, sagte seinerzeit Angelika Peiniger. Die Ehefrau des Vorsitzenden Dr. Michael Peiniger ist im Vorstand des TuS Ennepetal engagiert und hatte mit Max Mansfield dieses Spiel organisiert. Über Mansfield kamen die bisherigen US-Boys wie Kyle Nuel (zurück in die USA) oder Evin Nadaner (inzwischen beim Altonaer FC in der Regionalliga Nord) zum Oberligisten.

Samstag kommt TVD Velbert ins Bremenstadion

Nun hatte also am vergangenen Donnerstag, als Alexander Thamm zum ersten Training im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt bat, nicht alle Spieler zur Verfügung. Neben Kherlopian fehlten noch El Youbari, der sich noch von einer Nasen-Operation erholen muss und Urlauber Marvin Weusthoff – beide werden auch fehlen, wenn am heutigen Samstag der Niederrhein-Oberligist TVD Velbert ab 15 Uhr im Bremenstadion gastiert und die Ennepetaler am Sonntag beim Niederrhein-Oberligisten SpVg Schonnebeck auflaufen. Später ins Training sind Ibrahim Lahchaychi und Tim Salzmann eingestiegen, beide werden wohl bei den ersten Tests dabei sein.

Keeper Marvin Weusthoff (l.) und Kapitän Abdulah El Youbari (hier bei der Siegerehrung nach dem Pokalsieg im Kreis) stehen dem Oberligisten TuS Ennepetal noch nicht zur Verfügung, werden aber bald in die Vorbereitung einsteigen Foto: Heinz-G. Lützenberger

Alexander Thamm hat sich als Testgegner Mannschaften ausgesucht, die die eigene Jungs fordern, die von den eigenen Jungs gefordert werden. Beide Mannschaften sind ambitioniert in die Saison gestartet. Velbert läuft als Zwölfter den eigenen Ansprüchen hinterher, hat nicht das auf das Feld gebracht, was der Kader um etliche ehemalige Ex-Profis – übrigens spielt hier auch der ehemalige Schwelmer Dylan Oberlies – versprochen haben. Schonnebeck ist immer eine gute Fußball-Adresse, hat mit dem Großraum Essen stets ein Einzugsgebiet mit guten Fußballern.

„Wir haben vier Wochen Zeit für die Vorbereitung. Da kann sich jeder zeigen, da bekommt jeder seine Chance“, so Alexander Thamm. „Sowohl bei den Testspielen als auch im Training.“