SG Schwelm: Neuformiertes Team kommt richtig unter die Räder

Gevelsberg/Schwelm. Im Sommer hat sich viel verändert im Schwelmer Volleyball. Das neuformierte Team von Trainer Gereon Duwe ist im ersten Saisonspiel chancenlos.

Für Gereon Duwe war die Niederlage zum Auftakt in die neue Verbandsliga-Saison seiner neuformiertenSG Schwelm Volleys nicht besonders überraschend. Mit 0:3 (20:25, 14:25, 11:25) verloren die Schwelmerinnen in eigener Halle gegen den VV Schwerte II auch in der Deutlichkeit verdient.

Nur im ersten Satz zeigte sich das Team von Trainer Duwe auf Augenhöhe mit dem starken Gegner, der deutlich erfahrener war und unter anderem auf Spielerinnen mit hochklassiger Erfahrung zurückgreifen konnte. Bis zum 20;20 hielt die neue Spielgemeinschaft mit, anschließend zog Schwerte aber mit fünf Punkten in Folge zum Satzgewinn weg. Das setzte sich auch zu Beginn des zweiten Abschnitts fort, schnell führten die Gäste mit 12:3. Eine starke Aufschlagserie mit neun Punkten in Folge brachte Schwelm noch einmal zurück in den Satz, ehe danach wieder wenig gelang und Schwerte gleich 13 Punkte in Serie erzielen und sich auch Satz zwei sichern konnte. Im dritten Satz hatte das Duwe-Team dann nicht mehr viel entgegenzusetzen und verlor letztlich deutlich.

Nach Umbruch im Sommer braucht Schwelm Zeit

Für Duwe ist das Ergebnis zwar nicht zufriedenstellend, dennoch nahm der Schwelmer Trainer auch einige gute Aspekte mit aus dem Spiel. „Schön war es nicht, aber auch nicht so schlecht wie das Ergebnis am Ende aussieht“, so Duwe.

Der große Umbruch im Sommer sorgte dafür, dass das neue Team noch nicht so eingespielt ist, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. „Wir brauchen noch ein paar Monate, um uns zu finden. Wichtig wird sein, dass wir nicht die Geduld verlieren. Die Qualität um in dieser Liga mitzuspielen, haben wir“, so Duwe. Er rechnet damit, dass seine Mannschaft erst Ende November oder Anfang Dezember so zueinander gefunden hat, dass sich das Team anders präsentieren wird als beim Auftaktspiel.

