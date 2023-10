Sieglose RE Schwelm: Gemeinsam mit Voerde aus der Krise

Schwelm. Drei Spiele und noch keine Punkte: Bei der RE Schwelm herrscht Alarmstimmung. Da kommt gehobenes Niveau im Training mit dem Nachbarn gerade recht

Drei Niederlagen aus drei Spielen, so lautet die ernüchternde Bilanz des Handball-Landesligisten RE Schwelm. Trainer Adnan Kulovic und sein Team verfallen trotz der Startschwierigkeiten nicht in Panik und treten am Sonntag um 17 Uhr beim Tabellendritten Teutonia Riemke an, um endlich die ersten Punkte der Saison einzufahren. Der Rückschlag durch die überraschende Heimniederlage gegen den TV Lössel ist inzwischen verdaut, die Mannschaft hat die dreiwöchige Pause bestmöglich genutzt, um für das Duell mit Riemke bereit zu sein.

Dafür absolvierten die Schwelmer in den Herbstferien einige Trainingseinheiten mit dem Nachbarn TG Voerde. „Die Einheiten waren sehr wichtig für uns. Wir haben spielnah trainiert, taktisch viel ausprobiert und neue Dinge einstudiert, die wir in Bochum zeigen möchten“, bewertet Routinier Tobias Fleischhauer die vergangenen Wochen. Trotz der bisherigen Ergebnisse sieht er sein Team gut gerüstet, um der noch jungen Spielzeit eine Wende in die richtige Richtung zu geben.

Wieder keine optimalen Vorzeichen für Schwelm

Hier spielt die Erfahrung eine wichtige Rolle, viele der RE-Akteure sind seit vielen Jahren mit dabei. „Die Stimmung ist weiterhin gut, auch wenn wir uns den September anders vorgestellt hatten,“ so Fleischhauer. Die ersten Spiele waren geprägt durch viele Ausfälle, die zu den schlechten Ergebnissen beigetragen haben. Für die Partie in Riemke hoffen die Schwelmer auf einen breiteren Kader, um die eigene Leistungsstärke erstmals über 60 Minuten auf das Feld zu bringen.

Wie schwierig die Aufgabe wird, zeigt ein Blick auf die jüngere Vergangenheit. In den vergangenen Jahren tat sich die RE traditionell schwer in Riemke, am letzten Spieltag der Vorsaison setzte es eine 38:44-Niederlage. Die Vorzeichen für die RE stehen nicht optimal, die gute Trainingsarbeit und die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft geben dennoch Anlass zur Hoffnung. „Riemke ist ein schweres Pflaster für uns, aber wir sind gut vorbereitet und hochmotiviert, dort endlich etwas mitzunehmen“, blickt Fleischhauer voraus.

