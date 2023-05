Silschede und FSV-Reserve setzen gemeinsames Zeichen

Gevelsberg. Ein eher schlechtes Kreisliga-A-Spiel zwischen Silschede und dem FSV Gevelsberg II erlebt seinen Höhepunkt bereits vor dem Anpfiff.

Am Ende waren alle nur froh, dass sie ohne größere Verletzungen aus diesem Spiel herausgingen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit ohne Tore und einem Wolkenbruch in der zweiten Halbzeit setzte sich der FSV Gevelsberg II mit 2:0 gegen den FC SW Silschede in einem eher schwachen Kreisliga-A-Spiel durch.

Die wichtigste Nachricht dieses Spiels produzierten aber beide Teams im Vorfeld. Mit einem Banner beider Vereine demonstrierten die Spieler ihre Geschlossenheit nach der Gewalteskalation des SV Ararat Gevelsberg vor zwei Wochen im Silscheder Waldstadion.

Nur das Wetter ist noch schlechter als das Spiel

Ähnlich friedlich ging es anschließend in der ersten Halbzeit zwischen den beiden Lokalrivalen zu, nennenswert war hier nur ein Treffer des FSV, dem der Schiedsrichter aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung allerdings nicht gegeben wurde. Pünktlich mit Beginn der zweiten Hälfte setzte dann der Regen über dem Stefansbachtal ein und hielt sich hartnäckig. Auf dem nun rutschigen Untergrund ging der FSV durch ein Eigentor von Adrian Geschermann in Führung (56.), ehe die Silscheder mit gleich zwei Pfostentreffern und einer vergebenen Großmöglichkeit von Til Hasenbein den verdienten Ausgleich verpassten. Stattdessen schlugen die Gevelsberger in Person von Kevin Glaser eiskalt zu und sicherten sich drei Punkte. „Vor ein paar Wochen hätten wir so ein Spiel noch 0:3 verloren“, freute sich FSV-Coach Marvin Borberg erleichtert.

