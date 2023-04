Silscheder Frauen schöpfen Hoffnung im Kampf gegen Abstieg

Dortmund. Im Winter war die Lage noch hoffnungslos, doch nach dem zweiten Saisonsieg ist das rettende Ufer für die Frauen des FC SW Silschede in Sicht.

Die Frauenmannschaft des FC SW Silschede hat innerhalb von zwei Spielen die Punktzahl auf ihrem Konto in der Bezirksliga verdoppelt - und kann den Klassenerhalt weiter erreichen. Am vergangenen Wochenende gab's den zweiten Sieg in der Saison mit dem knappen 1:0 über den Wambeler SV, einem direkten Abstiegskonkurrenten. Mit sieben Punkten stehen die Teams auf den beiden Abstiegsplätzen, wobei die Dortmunderinnen ein Spiel weniger bestritten haben.

Chiara Capritti erlöste die Gevelsbergerinnen am Sonntag in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sie führten in einer Partie und verteidigten das Ergebnis bis zum Abpfiff. Im Spiel zuvor sicherte sich Silschede einen Punkt beim 4:4 im Heimspiel gegen den SV Eintracht Dorstfeld - wo es viermal in Rückstand geriet und jeweils ausglich. „Man merkt schon, dass die Stimmung nun positiver ist. Wir sind dran“, zeigt sich Spielertrainerin Alessa Geis erleichtert, die gegen den Wambeler SV von ihrem Co-Trainer Ali Salame vertreten wurde.

Mental gestärkt mit neuem Mut

Gerade die Mentalität wurde in der Vorbereitung auf die Restrunde gestärkt und verhalf dem Team nun zu den nächsten Punkten. „Wir haben auch schon zuvor bei 0:6-Niederlage gegen den TuS Germania Lohauserholz bis zum Schluss gekämpft. Selbst, als das Spiel gelaufen war, haben die Mädels weitergemacht“, freut sich Alessa Geis. Sie möchte die kommenden drei Wochen nutzen, genau daran weiter anzusetzen. Denn: „Wir haben nun gezeigt, dass wir es können.“

Doch es verbleiben nur noch sechs Ligapartien, um das rettende Ufer zu erreichen. Über Ostern sind die Silschederinnen nicht im Einsatz und bestreiten danach an einem spielfreien Wochenende ein Testspiel, bevor sie Ende April vor zwei Brocken stehen: dem VfL Senden und dem ungeschlagenen Tabellenführer und Übermannschaft Borussia Dortmund. „Es sind natürlich schwere Gegner. Wir sehen aber, dass wir Punkte holen können, die wir weiter gerne mitnehmen wollen. Gegen Dortmund wäre das ein besonderer Bonus, ist aber sehr schwierig“, blickt Alessa Geis voraus.

