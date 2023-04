Fußball Bezirksliga Silschedes Frauen erkämpfen in Nachspielzeit wichtigen Punkt

Gevelsberg/Senden. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt bei den Fußballerinnen des FC SW Silschede. Mit großer Moral erkämpft sich das Team in Senden einen Punkt

Es ist zwar auf dem Spielbogen formal nur ein Punkt, den sich die Frauen-Elf des FC SW Silschede beim VfL Senden erkämpft hat. Doch der ist im akuten Abstiegskampf enorm wichtig - zumal die beiden direkten Konkurrenten Wambeler SV und SF Westfalia Hagen verloren haben. 3:3 hieß es für Silschede in der Bezirksliga nach Abpfiff in Senden.

„Wir sind glücklich, dass wir den Punkt mitgenommen und unsere Position verbessert haben“, freute sich Trainer Ali Salame über das Ergebnis seiner Mannschaft. Das Team jubelte, es hatte erneut gekämpft und mehrere Chancen verwandelt. Und dass, obwohl es auf einem stumpfen und glitschigen Kunstrasen antreten musste. Darauf ging es immer wieder hin und her, vor allem nach dem Seitenwechsel.

Silschede legt zweimal vor

Zuvor verwaltete Silschede das Spiel, ging durch Leonie Dzierson in Führung. Chiara Capritti hatte sie nach Balleroberung bedient und im Eins-gegen-ein behielt die Stürmerin die Nerven (30.). In Halbzeit zwei fielen dann insgesamt fünf Tore. Erst glich Senden nach einem Ball in die Tiefe aus (56.), ehe Anna Drüppel nach einem langen Ball aus 25 Metern draufhielt und für Silschede traf (63.). Ebenfalls aus der Distanz glich der VfL allerdings wieder aus (76.).

Und dann mussten die Gevelsbergerinnen einem Rückstand hinterherlaufen. In der 79. Minute fiel einer Gegnerin nach einer Ecke der Ball vor die Füße und sie schob ein. "Wir haben dann noch mal Gas gegeben, hinten aufgemacht und vorne mit zwei Stürmerinnen gespielt", so Salame. Mit Erfolg: Mit der letzten Aktion des Spiels flankte Anna Drüppel auf Leonie Dzierson, die den Punkt sicherte.

