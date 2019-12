Gevelsberg. Zweimal hat er gespielt. In Kenia und in Äthiopien – vor Kaiser Selassie. Doch Silvester durfte Gunnar Hoppe vor 50 Jahren nicht feiern . . .

Silvesterfeier fällt für Gevelsberger Gunnar Hoppe aus

Winterliche Temperaturen zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel? Die gibt es schon mal, aber nicht immer. Wärmeres Wetter, zwitschernde Vögel erinnern zwischendurch gar an den Frühling. Es gibt Leute, bei denen kommt bei derartiger Witterung kaum jahreszeitlich gerechte Stimmung auf – wenngleich die Wettervorhersage für den Start ins neue Jahrzehnt besagt, dass es frostig und trocken werden soll. Richtig warm wird es in der Nähe des Äquators. Der Gevelsberger Gunnar Hoppe kennt das. Vor 50 Jahren hat er den Jahreswechsel von 1969 zu 1970 in Kenia erlebt. In Nairobi weilte er in der Nacht mit der Fußball-Auswahl Westfalens.

22-Jährige mit Burdenski, Thon und Dietz im Kader

Noch heute erinnert sich der einstige Kicker des damaligen VfL Gevelsberg gerne zurück: „Ein einmaliges Erlebnis“. Er war als 22-jähriger Landesligaspieler in den Auswahlkader berufen worden. Insgesamt fünf Spiele in vier ostafrikanischen Ländern stand für die Mannschaft auf dem Programm der Reise, die bis zum 15. Januar 1970 dauerte. Zweimal wurde Hoppe in die Elf berufen. Nairobi in Kenia, Mogadischu in Somalia, Addis Abeba Äthiopien und Khartoum in Sudan lauteten die Stationen der Reise.

Als der Winter noch Winter war: Gunnar Hoppe und Torwart Wilfried „Peppi" Krüger im Spiel mit dem VfL Gevelsberg gegen Eving-Lindenhorst im Januar 1971. Links: Gäste-Mittelstürmer Kirsch. Foto: Verein / WP

Allerdings: Eine richtige Silvesterfeier stand nicht auf dem Plan. Denn am Neujahrsmorgen war das erste von fünf Fußballspielen anberaumt für die Mannschaft um unter anderem Keeper Dieter Burdenski (FC Schalke 04), Günther Thon (STV Horst-Emscher; Vater von Olaf Thon) oder Bernhard Dietz (der späterer MSV-Profi spielte zu der Zeit für den SV Bockum-Hövel). Auswahltrainer Werner Ochs verordnete ab 22 Uhr Bettruhe. Ob tatsächlich alle Spieler diese eingehalten haben, darf bezweifelt werden. Es soll nämlich Spieler gegeben habe, die den Jahreswechsel mit Wein und Bier gefeiert haben.

Auftakt gegen Brauerei-Auswahl

Sicher ist dagegen, dass der erste Gegner eine Brauerei-Auswahl war. Hintergrund: Die Fußballvereine in Kenia wurde zu der damaligen Zeit weitgehend von Firmen gefördert. Vor 5000 Zuschauern und bei 26 Grad gewannen die Westfalen – auch weil der afrikanische Fußball wenig taktisch spielten. „Interessant, dass wir am Ende stärker waren – trotz mangelhafter Akklimatisierung“, so Gunnar Hoppe, der in diesem Spiel vom Verbandstrainer berücksichtigt wurde. Die Westfalen lag auch gegen den zweiten Gegner, die Nationalelf von Kenia, zunächst zurück – und gewann am Ende.

Eine Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes war das Gastspiel der Westfalenauswahl in Addis Abeba. In einer Höhe von etwa 2800 Metern. Für das Spiel gab es mit etwa 20.000 Zuschauern das größte Interesse an einer Begegnung während der Ostafrika-Reise. Das Spiel gegen die Nationalmannschaft von Äthiopien verfolgte auch der damalige Kaiser Hailé Selassie. Beim 2:0-Sieg stand erneut Gunnar Hoppe auf dem Platz. Ansonsten machte sich der Kaufmann als Dolmetscher bei den offiziellen Empfängen oder bei der einen oder anderen Safari nützlich.

3500 Menschen verfolgen das Training

Insgesamt hatte die Auswahl großes Interesse geweckt. Beispielsweise in Somalia. Über 1000 Menschen begrüßten die Kicker am Flughafen Mogadischu, etwa 3500 Leute verfolgten die Trainingseinheiten – mit leidenschaftlicher Begeisterung. Und das „Spiel des Jahres“ verfolgten etwa 10.000 Menschen. In der Hitzeschlacht bei gut und gerne 35 Grad erzielte Dieter Zorc vom Lüner SV das Tor des Spiels.

Auf dem Rückflug der erlebnisreichen wie durchaus anstrengenden Reise – Gunnar Hoppe kam mit acht Pfund weniger auf den Knochen daheim an – gab es einen Zwischenstopp in Rom. Ein umfangreiches Besichtigungsprogramm in der „ewigen Stadt“ erwartete die Auswahl-Kicker. Der einzige Wermutstropfen: eine Audienz beim Papst, damals Paul VI, kam nicht zustande.

Auswahl in Tansania „nicht erwünscht“

Übrigens stand ursprünglich auch Tansania auf dem Reiseprogramm der Westfalen. Doch die Auswahl wurde vom dortigen Verband als „nicht erwünscht“ ausgeladen. Die Ostafrikaner waren noch verärgert darüber, dass der damalige Bundesligist TSV 1860 München ein Freundschaftsspiel abgesprochen hatte, aber nur mit einer Alte-Herren-Truppe antrat.

Gunnar Hoppe, Fußballer des VfL Gevelsberg. etwa im Jahre 1971. Davor spielte er für Eintracht Jahn (EJ) Gevelsberg und den Hasper SV. Foto: Archiv

Gunnar Hoppe hatte sich für einen Platz in der Westfalen-Auswahl gegen etliche gute Abwehrspieler durchsetzen müssen. „Das hat viel Fleiß und Aufopferung gekostet“, so der Gevelsberger. Dabei war der 1,80 Meter große Spieler nicht von vorneherein als Abwehrspieler aufgelaufen. Sein Trainer Jochen Menze hatte ihn in die Defensive beordert, ihn als Abwehrspieler umausgebildet. Denn bei seinen Vorgängervereinen Eintracht Jahn (EJ) Gevelsberg und Hasper SV spielte er Stürmer, war kopfballstark. Überdies musste sich Hoppe als Landesliga-Spieler der Konkurrenz aus höheren Klassen wie Regionalliga und Westfalenliga erwehren.

Der Fußball-Landesligist VfL Gevelsberg 1966 mit Gunnar Hoppe (5.v.l.) und Trainer Jochen Menze (links). Foto: Otto Erlemann / Privat

Bevor der Gevelsberger nominiert wurde, bevor es überhaupt nach Ostafrika ging, absolvierte der damals 22-Jährige sämtliche Spiele der Westfalenauswahl – zur Zufriedenheit des Trainers Walter Ochs. Außerdem hinterließ er einen guten Eindruck beim Vorbereitungslehrgang auf diese interessante wie ungewöhnliche Tour. Vorstopper und Mittelläufer – das entspricht in etwa dem heutigen Innenverteidiger oder dem Sechser – waren die Positionen von Gunnar Hoppe.

Innenminister bezahlt die Flüge

Deklariert wurde die Reise der Westfalenauswahl als „Entwicklungshilfe“. Das Bundesinnenministerium übernahm daher die Flugkosten. Kost und Logis gingen auf den Deckel der jeweiligen afrikanischen Gastgeber-Verbände. Inklusive einem Taschengeld von täglich fünf Dollar der jeweiligen Landeswährung pro Spieler. Der Westfälische Fußball- und Leichtathletikverband, FLVW, stockte den Betrag um die selbe Summe auf.

Übrigens hat der VfL Gevelsberg seinen Auswahlspieler mit einem lachenden und einem weinenden Auge gen Ostafrika ziehen lassen. Keine Frage, dass diese Berufung die Mannen um Trainer Jochen Menze stolz macht. Andererseits fehlte Gunnar Hoppe zum Rückrundenstart des Landesligisten. Denn vier Tage vor der Rückkehr ging es für den VfL Gevelsberg in der Saison weiter mit der Begegnung gegen Langendreer. Damals kannte man weder Begriff „Winterpause“ noch was sich dahinter verbergen könnte.

Ein ehemaliger VfL-Spieler hatte Gunnar Hoppe für die Westfalenauswahl empfohlen: Klaus Homberg hatte während eines Trainerlehrganges beim FLVW in Kaiserau auf dien Fähigkeiten des Gevelsberger aufmerksam gemacht. Verbandstrainer Walter Ochs lud den jungen VfL-Kicker ein, dieser überzeugte und wurde zunächst in den erweiterten Kader der Auswahlmannschaft nominiert.