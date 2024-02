Šimec-Prognose trifft ein – doch HSG zeigt sich vorbereitet

Lennart Bulk und Moritz Freitag beklatschen einen Torerfolg. Vor allem Freitag spielt in Oberaden am Ende eine wichtige Rolle.

Bergkamen/Gevelsberg Die HSG Gevelsberg/Silschede besteht die schwere Prüfung beim SuS Oberaden und bleibt Tabellenführer der Handball-Verbandsliga.

60 Minuten lang musste der Handball-Verbandsligist HSG Gevelsberg/Silschede am Samstagabend um den dreizehnten Sieg im fünfzehnten Spiel und die Tabellenführung kämpfen. Am Ende eines packenden Duells beim SuS Oberaden behielten die Gevelsberger in den Schlussminuten die Nerven und gewannen verdient mit 33:30 (16:16). „Das war eine überragende Teamleistung. Die Mannschaft hat mit extrem viel Leidenschaft und Kampfgeist gespielt“, lobte Trainer Sascha Šimec seine Spieler.

Im Vorfeld sprach der Gevelsberger Coach davon, dass die schwierigen Auswärtsspiele gegen heimstarke Teams wie Oberaden am Ende der Saison über den Aufstieg entscheiden. Mit seiner hohen Einschätzung vom SuS sollte Šimec Recht behalten. Die Hausherren zeigten unterstützt vom Publikum eine beeindruckende Leistung und verlangten dem Tabellenführer aus Gevelsberg alles ab. Mit ihrer sehr physischen Gangart hielten sie die Begegnung offen, vorne erarbeiteten sie sich gute Wurfmöglichkeiten über ihren Rückraum.

Rüggeberg und Gusewski überzeugen

Die HSG wiederum konnte sich auf Spielmacher Nils Rüggeberg verlassen, der nach überstandener Verletzung immer besser in Form kommt. Die Gäste kompensierten dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Ausfälle von Christopher Schrouven sowie den beiden Linksaußen Daniel Krüger und Nils Schröter. Dort sprang Tom Gusewski ein und wusste mit sieben Treffern zu überzeugen. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Wir haben trotz der Ausfälle Wege gefunden, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, erklärte Šimec. Im Tor zeigte Christian Scholz eine Topleistung, sein Nebenmann Sven Wulf kam für einige Siebenmeter in die Partie und entschärfte gleich drei von ihnen.

Oberaden - Gevelsberg 30:33 (16:16) HSG Gevelsberg/Silschede: Scholz, Wulf – Skupin (9/3), Gusewski (7/3), Freitag (6), Lindemann (3), Rüggeberg (3), Apel (3), Breuker (2), Friedberg, Bulk. Beste Schützen Oberaden: Kleigrewe (8/4), Schuchtmann (6), Kurr (6). So geht es weiter: Am Freitag, den 23. Februar, empfängt die HSG den Tabellenvierten TuS Ferndorf um 20 Uhr in der Halle West.

Nach dem ausgeglichenen Pausenstand mussten sich die Gevelsberger den Vorwurf gefallen lassen, in der Folge eine Vorentscheidung verpasst zu haben. Sie lagen mehrfach mit zwei Toren in Führung, holten die Oberadener durch ausgelassene Chancen im Anschluss wieder zurück ins Spiel. Nach dem Gegentreffer zum 26:27 (52.) sah sich die HSG kurz vor Spielende dann sogar einem Rückstand gegenüber.

Freitag wird in der Schlussphase zum Faktor

Die letzten Spielminuten waren ein Beweis dafür, wie gefestigt diese Gevelsberger Mannschaft nach den Erfolgserlebnissen der letzten Monate ist. Sie ließen sich von der körperlichen Gangart des Gegners nicht beeindrucken, blieben ihrer spielerischen Linie treu und erhöhten trotz des kleinen Kaders nochmals das Tempo. Während sich der SuS gegen die überragende HSG-Deckung zunehmend schwer tat zu guten Abschlüssen zu kommen, fanden die Gevelsberger die nötigen Lücken und ließen kaum noch eine Chance ungenutzt.

Simon Skupin behielt von der Siebenmeterlinie zweimal die Nerven, Kreisläufer Sam Lindemann erhöhte auf 29:27 (55.). Für den wichtigen Treffer zum 32:29 knapp zwei Minuten vor dem Ende sorgte Moritz Freitag, der in Halbzeit eins verletzt vom Feld musste und für die letzten Minuten zurückkehrte, in denen er mit seinem Tor und einem Ballgewinn wichtige Akzente setzte. „Diese Leistung steht beispielhaft für das, was die Jungs heute geleistet haben. Mit dieser Einstellung haben sie sich die zwei Punkte mehr als verdient“, so Šimec.

Verfolger Hemer bleibt dran

Dank des Erfolges liegen die Gevelsberger weiterhin mit zwei Zählern vor dem HTV Hemer, der sein Auswärtsspiel beim OSC Dortmund gewann, an der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende wartet die Revanche gegen den TuS Ferndorf II, bei dem die HSG im Hinspiel eine von nur zwei Niederlagen in dieser Spielzeit kassierte. „Das wird nicht minder schwierig als heute“, blickte Šimec nach dem Abpfiff bereits voraus.

