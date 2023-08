Fußball Kreisliga B So sind die B-Ligisten in die neue Saison gestartet

Gevelsberg. Das ging kräftig daneben: Die Teams aus Ennepetal und Gevelsberg kassieren am ersten Spieltag der neuen Saison mitunter deftige Pleiten.

Der Saisonauftakt der heimischen Fußball-B-Ligisten war zum Vergessen: Mit drei Niederlagen, einem Remis und 2:17 Toren sind die Mannschaften aus Ennepetal und Gevelsberg in diese Spielzeit gestartet.

Am schlimmsten hat es den FC Gevelsberg-Vogelsang II erwischt, der mit 1:9 (1:5) gegen den TuS Esborn untergegangen ist. „Da passte gar nichts, es hätte auch noch höher ausgehen können. Die Absprache und Kondition hat komplett gefehlt. Wir haben uns irgendwann ergeben und es wurde peinlich“, wird Vogelsangs Vorsitzender Thomas Jakobi deutlich. Den Grund für den Fehlstart sieht er in den aktuellen Gegebenheiten, mit der sein Klub – aber vor allem die Reserve – zu kämpfen hat. Es fehlen wegen der Umbauarbeiten am Hundeicken Trainingsmöglichkeiten. Zudem sei die Mannschaft neu zusammengewürfelt, konnte sich so nicht einspielen. „Das hat sich auch am Sonntag gezeigt“, sagt Jakobi zum misslungenen Saisonauftakt, bei dem einzig Abdulrahman Birgül für Vogelsang II traf und für einen positiven Moment sorgte.

Kazimirzak will eine Reaktion von seinem Team sehen

Ebenfalls hat der FC SW Silschede II mit 1:6 (0:3) gegen den FC Herdecke-Ende III eine deutliche Niederlage kassiert. Pascal Levering schoss das Silscheder Tor. „Wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Das erste Spiel ist missglückt“, meint Trainer Oliver Kazmirzak. Seiner Mannschaft gibt er die Note fünf. Da passt es ins Bild, dass er den eigentlichen Stürmer Achim Dress positiv hervorhebt, den er während des Spiels nach rechts hinten in die Abwehr stellte. „Jetzt erwarte ich eine Reaktion“, fordert Kazmirzak vor dem zweiten Spieltag.

Genauso verlor der Aufsteiger TuS Ennepetal III die erste Partie der neuen Spielzeit. Mit 0:2 (0:1) musste sich die TuS-Dritte dem A-Liga-Absteiger Hiddinghauser FV geschlagen geben. Einzig der FSV Gevelsberg III holte am vergangenen Wochenende etwas Zählbares: Gegen die TSG Herdecke II tütete Gevelsberg III bei einem 0:0 einen Punkt ein.

Büttenberg und Linderhausen warten noch auf den Start

An diesem Donnerstag startet nun der ambitionierte SV Büttenberg in der verlegten Heimpartie gegen den SuS Volmarsteinum 19.30 Uhr in die Liga – und könnte die miese Auftaktbilanz der heimischen Teams mit einem Sieg noch mal retten.

Die SpVg. Linderhausen II muss sich noch ein paar Tage gedulden. Die Reserve hatte am ersten Spieltag spielfrei und absolviert erst am Sonntag gegen die TSG Herdecke II (13 Uhr, Bleichstein) ihre erste Begegnung dieser Saison.

