Ski Club Gevelsberg und Polizei helfen im Umgang mit E-Bikes

Gevelsberg. Beim Tag des Radsports an der Sport Alm in Gevelsberg gibt es Touren für Jedermann – und eine Unterweisung für die richtige Nutzung von E-Bikes.

Eine ganz besondere Aktion bietet der Ski-Club Gevelsberg allen Radsportbegeisterten am kommenden Sonntag. Ab 10 Uhr lädt der Verein zum zweiten Mal zu seinem großen „Tag des Radsports“. Dabei stehen nicht schnelle Zeiten im Vordergrund, viel mehr möchte der Verein möglichst vielen Menschen einen guten Überblick auf Touren in der Region über verschiedene Distanzen bieten – und gleichzeitig die Sicherheit auf dem beliebter werdenden E-Bike vermitteln.

Dafür wird ab dem Start auch die Polizei vor Ort sein, um den richtigen Umgang und die technischen Besonderheiten der elektronisch angetriebenen Fahrräder in Theorie und Praxis zu vermitteln. „Gerade in der Pandemie haben viele Menschen das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Vor allem ältere Menschen sind dabei nach längerer Zeit wieder auf das Rad gestiegen. Das birgt natürlich Gefahren“, weiß Klaus-Dieter Paulus vom Ski-Club Gevelsberg. Gerade die fehlende Praxis und die mit einem E-Bike schnellere Geschwindigkeit gelte es zu üben. Dafür bietet der Veranstalter gleich zwei Kurse an. Der erste beginnt um 10 Uhr, der Zweite um 13 Uhr. Der Inhalt besteht aus 30 Minuten Theorie und ca. 2 Std. Praxis. Die beiden Termine sind auf jeweils 15 Personen ausgerichtet. Der Ski-Club bittet hierfür um vorherige telefonische Anmeldung unter 02332/55350.

Darüber hinaus werden am Tag des Radsports gleich acht verschiedene Touren für alle Leistungsniveaus und alle Radtypen angeboten. Ab 10 Uhr starten jeweils zehn Fahrerinnen und Fahrer auf die unterschiedlichen Distanzen mit erfahrenen Tourenguides. Den Auftakt machen die Tourenfahrräder, die 58 Kilometer entlang der Ennepe fahren. 15 Minuten später beginnt dann die 57 Kilometer lange E-Bike-Tour über die Nordbahntrasse bis zum Wuppertaler Zoo.

Start und Ziel an der SportAlm

Alle weiteren Touren starten im Viertelstunden-Takt von der SportAlm am SchwimmInn ausgehend. Neben Sportradtouren entlang der verschiedener Talsperren (über 72 km und 45 km) sowie zwei E-Bike-Touren für Mountainbikes (32 km und 36 km) wird auch eine Familientour für Kinder ab sechs Jahren über zehn Kilometer angeboten. „Ziel ist es bei allen Touren nicht, so schnell wie möglich anzukommen. Viel mehr möchten wir alle gemeinsam ins Ziel kommen“, sagt Paulus.

Die beschränkte Teilnehmerzahl macht eine vorherige Anmeldung nötig. Das Startgeld für die Touren beträgt fünf Euro für Mitglieder, sieben für Nichtmitglieder und zwölf Euro für Familien. Für die Teilnahme an den Touren besteht Helmpflicht.

