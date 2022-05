Alles klar: So feiert der SCO II die Kreisliga-Meisterschaft

Wetter. Sie haben es geschafft: Der SC Obersprockhövel II hat die Meisterschaft mit einem Sieg klargemacht. So verlaufen die Feierlichkeiten.

Der SC Obersprockhövel II hat es geschafft. Die Reserve machte mit einem deutlichem 8:0 (6:0)-Sieg gegen den SC Wengern die vorzeitige Meisterschaft klar.

„Wir haben genügend Trinken da“, posaunte deswegen auch der SCO-Trainer Markus Möller schnell heraus, der selber schon einiges selber seine Kehle hat runterfließen lassen. Da war er bereits am Schlagbaum angekommen. Denn nach dem Sieg feierte der frischgebackene Meister erst noch auf dem Platz des Gegners aus Wetter. Von da ging es auf die eigenen Anlage nach Obersprockhövel. „Es könnte noch bis tief in die Nacht dauern. Einige haben sich kurzfristig morgen frei genommen“, sagte Möller in die dröhnende Musik im Hintergrund hinein. „Für uns ist das eine riesige Erleichterung“, freute sich der Übungsleiter.

Breckerfeld oder Haspe?

Dass er gemeinsam mit seinem Team den Titel bejubeln würde, war dabei bereits sehr früh in der Partie am Sonntag klar. „Mir war schnell klar, dass wir das Spiel gewinnen werden“, meinte Möller zu den frühen Treffern von Thore Guthof (2.) und Julian Dickhaus (3.). Später legten dann dreimal Alexander Valdix (24., 33., 51.), erneut Guthof (26., 39.) und Tim Gummersbach (83.) zur Meisterschaft nach.

Nach zuletzt mehreren vergebenen Matchbällen hat Obersprockhövel nun den Titel festgemacht. In wenigen Wochen geht es für sie dann in die Aufstiegsspiele gegen den Meister aus der Hagener Gruppe. Auf den SCO II wartet in den Entscheidungsspielen entweder BW Haspe oder SW Breckerfeld. „Die nächste Woche lassen wir aber erst einmal ruhiger angehen“, kündigte ein freudetrunkener Möller an.

