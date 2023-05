Fußball Bezirksliga So lief der Abend der Abschiede bei Gevelsberg/Silschede

Gevelsberg. Die HSG hat die vorerst letzte Oberliga-Partie gewonnen. Dabei wurden gleich drei wichtige Spieler des Vereines verabschiedet.

Es war eine besondere Partie am Samstagabend in der Gevelsberger Halle West. Die HSG Gevelsberg/Silschede verabschiedete sich im vorerst letzten Oberliga-Heimspiel vom eigenen Publikum mit einem 32:26 (17:12)-Sieg. Das Team von Sascha Simec verpasste in Durchgang eins eine höhere Führung und sah sich nach 40 Minuten einer kuriosen Situation ausgesetzt: Phasenweise stand die Mannschaft von Simec nach gleich vier Zeitstrafen zu zweit auf dem Feld.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In diesem Abschnitt gelang Sebastian Breuker ein wichtiger Ballgewinn, Keeper Sven Wulf parierte einen freien Wurf und Benedict Philippi traf bei angezeigtem Zeitspiel. Im Anschluss ließ die HSG nichts mehr anbrennen. Das Sportliche geriet an diesem Abend aber in den Hintergrund. Mit Philippi, Christopher Fege und Leo Stippel wurden gleich drei Spieler vor dem Anpfiff unter dem Applaus des Publikums und der Mannschaftskollegen verabschiedet. „Der beste Abschied heute sind zwei Punkte“, sagte Simec schon vor dem Spiel, der mit dem Trio drei „tolle Charaktere und Handballer“ verliert.

Fege geht ins Ausland

Philippi entwickelte sich in zwei Jahren in der Halle West zu einem absoluten Leistungsträger in der Abwehr und im Angriff. „Die Menschen und das familiäre Umfeld haben es mir leicht gemacht, mich hier wohlzufühlen und viel Spaß zu haben“, blickt er auf seine Zeit zurück. Für den 36-Jährigen war die HSG die letzte Station als Handballer. Eine Pause legt der 23-jährige Fege ein, der für einige Monate ins Ausland geht. „Die HSG war mein erster und einziger Verein im Seniorenbereich. Es wird mir fehlen, ein paar Mal die Woche hier zu sein und Zeit mit den Jungs zu verbringen.“

Rechtsaußen Stippel hat das Geschehen in Gevelsberg für zehn Jahre geprägt und dabei nur vier Spiele verpasst. „Ich war vor dem letzten Spiel schon nervöser als sonst“, gestand der Linkshänder. „Es war uns wichtig, dieses letzte Heimspiel zu gewinnen. Die Atmosphäre hier und die Menschen im Verein werde ich sehr vermissen.“ Die Spieler bekamen Shirts mit der Aufschrift „Für immer HSG“ überreicht.

Verein wird die Spieler vermissen

„Abschiede sind immer schwierig“, sagte Manager Christof Stippel. „Bene hat einen unglaublichen Eindruck hinterlassen, Christopher hat trotz Verletzungspech immer alles für die HSG getan. Der Abgang von Leo betrifft mich auch persönlich. Wir werden die drei Jungs vermissen und sind ihnen dankbar für alles, was sie geleistet haben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm