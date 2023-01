So sehen die Winter-Pläne der vier EN-Teams aus

Ennepe-Süd. So langsam aber sicher beginnt auch beim FSV Gevelsberg, VfB Schwelm, BW Voerde und dem SCO II die Vorbereitung auf die Rückrunde. So planen sie.

Am Dienstag, 10. Januar, ist die Winterpause für die heimischen Bezirksliga-Fußballer zu Ende. Dann bitten die Trainer Lars Möske, Sascha Odina, Emrah Özüsaglam und Markus Möller ihre Schützlinge wieder auf den Trainingsplatz. Knapp fünf Wochen später, am 12. Februar, werden die Begegnungen des 17. Spieltages angepfiffen.

Durchweg zufrieden mit dem sportlich Erreichten haben die Südkreis-Teams die Feiertage verbracht. Vor Saisonbeginn hatten wir getippt, wo die Mannschaften am Ende landen würden und damit gut gelegen. Positiv überrascht hat die Zweitvertretung des SC Obersprockhövel. Den Aufsteiger, den wir auf einem der abschließenden vier Plätze (und damit als Absteiger) gesehen hatten, ist als Tabellenelfter in die Pause gegangen.

Alle Teams im Rahmen unserer Tipps unterwegs

Dagegen haben die übrigen drei Teams im bisherigen Saisonverlauf eine „Punktlandung“ hingelegt – jedenfalls gemessen an unserem Tipp: die Gevelsberger als Dritter (Tipp: Platz 1 bis 4), Schwelm und BW Voerde als Sechster und Siebter (Tipp: Platz 5 bis 8). Zwar schielen die Jungs vom Tanneneck durchaus noch weiter nach oben, doch auch mit dem bisherigen Verlauf können sie zufrieden sein.

Genau wie die sich im Umbruch befindlichen Schwelmer. Tabellenplatz sechs, 23 Punkte – damit ist der VfB Schwelm sogar „sehr zufrieden“, wie es Beisitzer Uwe Jöns formuliert. Der frühere Coach des Nachbarn FSV Gevelsberg unterstützt den sportlichen Leiter des VfB, Dirk Butzbach. Der geht gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen um Vorstandssprecher Hans Nörenberg sowie Geschäftsführer und Spielbetriebsleiter Dieter Richter die Planung für die nächste Spielzeit an.

VfB Schwelm rüstet offensiv weiter nach

Ziel des VfB ist es, die Mannschaft sukzessive weiterzuentwickeln, dabei die ein oder andere unnötige Niederlage wie in der Hinrunde zu vermeiden und die guten Leistungen und Ergebnisse gegen die Spitzenteams wie beispielsweise SF Hüingsen und VfB Westhofen zu bestätigen. Mit einem weiteren Stürmer, Gianluca Muzzi vom TuS Grün-Weiß Wuppertal, soll die Durchschlagskraft in der Offensive gesteigert werden.

Das erste Testspiel ist bereits für Sonntag, 15. Januar (Anstoß 12 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz An der Rennbahn gegen die U19 des Wuppertaler SV (Tabellenzweiter der Niederrheinliga) terminiert.

So testen Gevelsberg, Voerde und der SCO II

Fünf Vorbereitungsspiele hat Lars Möske, der Trainer des FSV Gevelsberg, vereinbart, zwei davon auswärts, beim Landesligisten SC Berchum/Garenfeld (15. Januar, 15 Uhr) und dem Bezirksligisten TuS Heven (22. Januar, 14.30 Uhr). Weitere Tests gibt es im Stefansbachtal, und zwar gegen Landesligist Spvg. Hagen 1911 (26. Januar, 19.30 Uhr), TuS Witten-Stockum (29. Januar, 15 Uhr) und Kreisliga-Tabellenführer SV Bommern (5. Februar, 15 Uhr).

Blau-Weiß Voerde startet am Samstag in der Halle beim Breckerfelder Neujahrscup. Auf dem Platz geht es dann gegen TuS Ennepetal II (15. Januar, 13 Uhr) am Bremenplatz, FC Gevelsberg-Vogelsang (22. Januar, 15 Uhr) am Tanneneck und beim TuS Heven (29. Januar, 14.30 Uhr).

Der SC Obersprockhövel testet bei Bezirksligist SSVg Velbert II (15. Januar, 13 Uhr), den Kreisligisten TSG Sprockhövel II (22. Januar, 15 Uhr) und Spvg. Linderhausen (29. Januar, 14.30 Uhr) sowie Bezirksligist Eving Selimiyi Spor (5. Februar, 14.30 Uhr).

