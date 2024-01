Altherrenfussball So sieht es in den Ligen aus

Schwelm Noch drei Spieltage stehen in der Altherren-Winterrunde aus. Eine Mannschaft dominiert vor den Teams aus dem Südkreis.

In der Altherren-Winterrunde hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die Kreisligen A und B stellen jeweils zehn Mannschaften, was den Vorstellungen des Kreises entspricht. „Erfreulicherweise hat sich die C-Gruppe bis auf 14 Mannschaften schon hochgeschraubt. Da werden womöglich auch in Zukunft noch welche dazukommen“, weiß Bastian Thunecke vom FSV Gevelsberg.

Die Zweitvertretung der SpVg. SW Breckerfeld führt die A-Liga EN an und ist auch mit dem ersten Aufgebot in der A-Liga Spitzenreiter. Der FSV Gevelsberg ist mit nur zwei Punkten weniger erster Verfolger. „Wir haben echt eine richtig gute Altherrenmannschaft. Unser Ziel ist natürlich., Meister zu werden“, sagt Dennis Hoppe. Bleiben die Gevelsberger in den nächsten beiden Spielen erfolgreich, entschiedet sich alles am letzten Spieltag gegen Breckerfeld.

Viele Spieler profitieren von ihrem Talent

Ole Höfinghoff ist mit RW Rüggeberg hinter Silschede und Linderhausen auf dem sechsten Rang der Kreisliga A. Er weiß um die Qualität der Liga. „Die Spieler, die schon immer von ihrem Talent gezehrt haben, tun das auch mit 50 noch. Man sieht in jedem Spiel mindestens einen Spieler, der den Unterschied macht und die Mannschaft nach vorne treibt.“ Beim TuS Ennepetal ist dies sicherlich Top-Torschütze Adam Brol. Er ist mit der Ersten der Ennepetaler jedoch aktuell Schlusslicht der A-Liga.

Auch in der B-Liga ist es oben spannend. Mit einem Spiel weniger steht BW Voerde drei Punkte hinter Tabellenführer FC Herdecke-Ende. Auch die zweite Mannschaft des FSV Gevelsberg lauert auf Rand drei. Vor allem Mamadou Sow sorgt dort für reihenweise Tore bei den Gevelsbergern.

