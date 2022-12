Fußball So trauern die heimischen Fußballer um den Brasilianer Pelé

Schwelm. Einer der größten Fußballer aller Zeiten ist gestorben. So trauern die Fußballer aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm um den Brasilianer Pele.

Die ganze Fußballwelt trauert um einen ihrer größten Stars aller Zeiten: Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Darmkrebs gestorben. Das sorgt auch bei den heimischen Fußballern aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm für Betroffenheit und Bestürzung.

Ralf Voshage, der als Spieler und Trainer bei verschiedenen heimischen Vereinen aktiv gewesen ist, hat das Ende der aktiven Zeit des Ausnahmekönners noch selber miterlebt. Deswegen schaut er wehmütig auf den Tod des Fußballers und findet, dass dieser „ein trauriges Ende für dieses Jahr ist“. Danach wählt der ehemalige Trainer emotionale Worte, bleibt aber dabei in Gedenken an den dreifachen Weltmeister positiv. Über das Dahinscheiden des Brasilianers sagt er: „Pelé war einer der ganz Großen in unserem Sport. Und die ganz großen Fußballer sind eigentlich unsterblich. Auch wenn ihre Lebenszeit zu Ende geht, wird ihr Ruf für immer nachhallen.“

Auf Kassetten gesehen

Selbst miterlebt hat Sebastian Westerhoff nicht, als Pelé mit Brasilien seine drei WM-Titel errungen und auf der Fußballbühne die Zuschauer ins Staunen versetzt hat. Dennoch verbindet den neuen Trainer des Oberligisten TuS Ennepetal eine besondere Geschichte mit der Fußball-Legende. „Früher hatte ich mal alle Weltmeisterschaften auf Kassetten als Video geschenkt bekommen. Da waren dann auch viele Spiele von Pelé dabei“, erinnert sich der Übungsleiter. Das, was er damals von dem Weltstar gesehen hat, hätte ihn sehr beeindruckt. „Wenn man über die besten Fußballer aller Zeiten redet, dann fällt auch immer sein Name“, sagt Westerhoff.

Dirk Henning, der in der jüngeren Vergangenheit im Gevelsberger Fußball als Trainer und Funktionär unterwegs gewesen ist, schaut auch mit Trauer auf den Tod des Brasilianers. „Es gibt Fußballer, den konnte zu ihrer Zeit niemand das Wasser reichen. Und Pelé war einer der Größten seiner Zeit. Es ist traurig, wenn so eine Persönlichkeit im Fußball stirbt“, sagt er. Dabei findet er, dass solche Legenden wie Pelé dem Fußball etwas hinterlassen haben. „Selbst die jungen Spieler, die die Stars von damals nicht gesehen haben, wissen, dass Leute wie Pelé die Besten aller Zeiten waren“, sagt Henning.

