Sommerpause? Von wegen Langeweile im EN-Sport!

Ennepe-Süd. Die Mannschaftssportarten machen Pause oder bereiten sich auf die neue Saison vor – im Sport im EN-Südkreis ist trotzdem viel los. Unsere Tipps:

Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball befinden sich in der Sommerpause. Langeweile gibt es an diesem Wochenende allerdings nicht in der heimischen Sportszene – ganz im Gegenteil! Ein Mix aus vielen bunten Sport-Veranstaltungen sorgt dafür, dass in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm einiges los ist.

Highland Games in Ennepetal

Wer glaubt, dass die Highland Games im Hülsenbecker Tal in Ennepetal eine reine Spaßveranstaltung sind, hat weit gefehlt. In außergewöhnlichen Disziplinen wie Sackschlagen oder Baumstammwerfen geht es für die insgesamt 14 Clans, wie die Teams bei dem Event genannt werden, hoch her. Ein Spaß ist die Veranstaltung mit zum Thema passenden Markt und Live-Musik zum Abschluss aber allemal. Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit der Eröffnung, um 11 Uhr beginnen die Wettkämpfe.

Bülle Cup bei BW Voerde

Das international besetzte E-Jugendturnier lockt Teams aus Nah und Fern mit dem wohl größten Pokal weit und breit. Insgesamt acht Teams nehmen beim Turnier von BW Voerde auf dem Rasen des Voerder Tannenecks teil, los geht es am Freitag mit der Auslosung der beiden Vierer-Gruppen, das Turnier geht am Samstag ab 10 Uhr in die Vollen. Der Tag endet mit einem launigen Elfmeterschießen, ehe am Sonntag die Platzierungen rund um den einen Meter großen Pokal.

Kampfsport in Schwelm

Die Kampfsportschule Hung Choy freut sich auf insgesamt 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei seinem Turnier am Samstag. In der Kampfsportart Chinese Boxing, einer Mischung aus Boxen, Kickboxen und Ringen, messen sich Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren aus Schwelm, Gevelsberg, Wuppertal und dem bayrischen Neu-Ulm. Den Anfang machen dabei die jüngeren Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Samstag um 10 Uhr, anschließend messen sich die Jugendlichen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro, Kinder und Jugendliche zahlen keinen Eintritt.

Tipp-Kick-Bundesliga

Nach zwei von vier Spieltagen stehen die Tippkicker des TKC Gevelsberg an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga – und das als Aufsteiger. Am Sonntag kommt es zum dritten Spieltag, dieses Mal in der heimischen Arena in der Schillerstraße in Gevelsberg. Der Eintritt ist frei.

Kurz-Urlaub an der Glör

Der große Sommerurlaub steht für viele Familien kurz bevor – einen schönen Tag am Wasser kann man sich aber auch direkt um die Ecke machen. Bei sonnigem Wetter lohnt der Besuch an der Glör zwischen Breckerfeld und Schalksmühle.

