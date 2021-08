Spende aus Ennepetal für Ennepetaler Flutopfer

Ennepetal. So verteilt der Ennepetaler Thorsten „Kluti“ Machelett die Spenden für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe.

Er lief und lief und lief. Dazu hat er noch eine Tombola organisiert, die noch läuft. Der Ennepetaler Thorsten „Kluti“ Machelett hat sich für eine gute Sache eingesetzt, für den Henri-Thaler-Verein, für Opfer der Hochwasser-Katastrophe, die durch den Stark-Regen am 14. Juli entstanden sind. „Das von uns gespendete Geld ist nur der Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Machelett. Dabei gehen 663,26 an die DLRG in Ennepetal sowie an die „Wabe“ aus Witten 2080 Euro. „Durch dieses Geld können sie weitere dringende Reparaturen durchführen und Dinge anschaffen, die sie dringend benötigen“, so Machelett. Die restliche, noch nicht ermittelte Summer bekommt der Thaler-Verein.

Grüße vom Schaler Idol Mike Büskens, der sich am Mittsommernachtslauf um die Schalker Arena von Thorsten „Kluti“ Machelett beteiligt hat. Foto: Privat / WP

Sieben Stunde um Schalker Arena

Den großen Spendenlauf hatte der Ennepetaler mit dem Mittsommernachtspendenlauf rund um die Schalker Arena organisiert. „Kluti“, wie der Fan des FC Schalke 04 auch gerufen wird, hatte nach siebeneinhalb Stunden gut 60 Kilometer auf seinem Zähler stehen. Sein Ziel war, in sieben Stunden und 24 Minuten zwischen Sonnenuntergang um 21.51 Uhr und Sonnenaufgang um 5.15 Uhr die im Vorjahr erreichten 57 Kilometer zu überbieten. Ziel erreicht.

Dass Mike Büskens für eine Runde die Laufschuhe angezogen hat und immerhin eine Runde drehte, macht Machelett stolz. „Echt der Kracher, dass der ehemalige Profi und das Schalker Idol da so einfach mitmacht“, freut sich der Ennepetaler. Insgesamt waren es 25 Menschen, die Machelett auf seinem Spendenlauf durch die Schalker Nacht begleitet hatten.

Neben dem Lauf hatte der Ennepetaler Sportler des Jahres 2020 eine Tombola organisiert, die den Spendentopf auffüllte, so dass schließlich diese stolz Summe zusammen kommen konnte.

