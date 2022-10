SpVg. Linderhausen erwartet ein „sehr schweres Spiel“

Schwelm. Die Spvg. Linderhausen tritt beim TuS Hasslinghausen an. Aus Sicht von Luca Schreiber ist der Gegner ein Top-Team, trotz schlechter Platzierung.

In der Fußball-Kreisliga A2 trifft am heutigen Dienstagabend um 19.30 Uhr der TuS Hasslinghausen auf die SpVg Linderhausen. Die Tabellen weist Linderhausen als Siebten aus (zwölf Punkte), während Hasslinghausen mit sieben Zählern auf Rang zwölf steht. Doch Linderhausens Trainer Luca Schreiber betont, dass seine Mannschaft deshalb nicht der Favorit ist: „Ich erwarte ein sehr, sehr schweres Spiel. Hasslinghausen hat für mich eine der Top-3-Mannschaften der Liga.“ Dass es für den Gegner bisher nicht so gut läuft, führt Schreiber auch auf Pech zurück. „Trainerkollegen haben mir berichtet, dass der TuS oft besser gespielt hat, als es das Ergebnis aussagte.“

Schreiber muss wie schon beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang vom vergangenen Wochenende auf zahlreiche Spieler verzichten. „Wir werden wieder Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und von den Alten Herren bekommen“, sagt der Coach der SpVg. Seine Marschroute lautet daher: „Wir müssen wieder als Mannschaft eng zusammenstehen und über den Kampf ins Spiel finden, denn wir können nicht auf gewohnte Abläufe zählen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm