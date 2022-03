Stambor beschert TSG Sprockhövel II mit Hattrick den Sieg

Sprockhövel. Mit einem dreifachen Punktgewinn hält die Sprockhövel II den Kontakt zum Tabellenführer SCO II. So ist ihnen der Sieg gegen Herdecke geglückt.

Die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel hat gegen die TSG Herdecke einen wichtigen Sieg gelandet. Gegen den Kontrahenten aus dem Mittelfeld gewann der Tabellenzweite mit 4:1 (2:0). Somit halten die Sprockhöveler den Kontakt zum Nachbarn, Obersprockhövel II.

Bei dem Erfolg stand mit Philipp Stambor vor allem eine Person im Vordergrund. Der Sprockhöveler ließ in der Anfangsphase zunächst zwei gute Möglichkeiten liegen. Erst im dritten Anlauf fand ein Abstauber von ihm den Weg in das Herdecker Tor (25.). Dann war der Knoten geplatzt und er legte in der 33. Spielminute das 2:0 für sein Team nach. Nach dem Seitenwechsel vollendete er den Hattrick (55.). Aufseiten der Gäste verkürzte Ameen Jamal (72.). „Sie sind besser ins Spiel gekommen, weil wir einen Gang zurückgeschaltet haben“, meinte der Sprockhövel-Coach Christian Kalina zu dieser Phase. Frieder Schewe besiegelte schließlich den Heimsieg (71.).

