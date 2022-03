Start in Abstiegsrunde: HSG darf sich keine Fehler erlauben

Gevelsberg. Ab jetzt sind keine Ausrutscher mehr erlaubt: Für die Oberliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede geht es am Samstag nach Ostwestfalen.

Mit der Begegnung beim TV Isselhorst wartet am Samstag ab 19.15 Uhr das erste von neun Endspielen auf Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede. Neben dem Nachholspiel beim HSC Haltern-Sythen trifft die HSG in der Abstiegsrunde auf vier Teams der Oberligastaffel 1. Die Gevelsberger nehmen aus der regulären Saison 8:6 Punkte mit, insgesamt fünf der neun Teams müssen den Weg in die Verbandsliga antreten. „Es klingt abgedroschen, aber wir müssen von Woche zu Woche gucken und jedes Spiel zu einhundert Prozent konzentriert angehen“, fordert Trainer Sascha Šimec. Eine spezielle Vorbereitung auf die Abstiegsrunde habe es nicht gegeben. „Es ist am Ende des Tages ein Handballspiel wie jedes andere, wir wollen uns deswegen nicht verrückt machen.“

Isselhorst sofort unter Druck

Ohnehin waren die Bedingungen für die HSG im Vorfeld des Spiels erneut nicht optimal. Der Rhythmus ist nach einem Monat ohne Ligaspiel weg, krankheitsbedingt mussten sie zudem zwei Wochen mit dem Training aussetzen. „Ich erwarte ein reines Kampfspiel in dem wir alles geben werden, um die zwei Punkte zu holen. Wie ist letztlich egal, es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen.“ Um sich auf die Mannschaften aus der Parallelstaffel vorzubereiten, hat Šimec in den vergangenen Wochen viel Videostudium betrieben und sich mit Trainerkollegen ausgetauscht. Isselhorst startet mit nur zwei Punkten in die Abstiegsrunde, ist somit fast schon zum Siegen verdammt. „Davon lassen wir uns nicht irritieren. Isselhorst hatte viel Verletzungspech, ist heimstark und steht ebenso unter Druck wie wir“, so Šimec.

Auf die Frage, was für den Klassenerhalt nötig sei, sieht der Gevelsberger Trainer die eigene Heimstärke als Grundvoraussetzung an. „Die Ausgangsposition ist für alle Teams nahezu gleich. Es wird unabdingbar sein, in eigener Halle die Punkte zu holen“, baut er auf die Unterstützung in der Halle West, in der diese Saison bereits die ein oder andere Überraschung gelang. Die Konstanz im eigenen Spiel sieht er als weiteren wichtigen Faktor. Um einen der ersten vier Plätze zu erreichen, dürfe man sich kaum Schwächen erlauben. Nun möchte die HSG vor allem in besagter Halle West neue Sternstunden feiern, um dem Gevelsberger Handballpublikum ein weiteres Jahr in der Oberliga zu garantieren.

Abstieg wäre keine Katastrophe

Als Pluspunkt für sein Team sieht Šimec in der aktuellen Situation die gute Stimmung untereinander. „Wir hatten in dieser Spielzeit schon etliche Hindernisse zu überwinden, dazu gibt es alles beherrschende Themen außerhalb des Sports, die wir gar nicht beeinflussen können“, blickt der auf den bisherigen Saisonverlauf. „Ein Abstieg wäre für uns keine Katastrophe, sollte es passieren, werden wir in der Verbandsliga sofort wieder versuchen anzugreifen.“ Die Konstellation mit insgesamt fünf Absteigern und allen Schwierigkeiten abseits des Handballfeldes sei von Beginn an schwierig gewesen. „Das ändert nichts daran, dass wir zusammen Spaß haben und jetzt gemeinsam versuchen werden, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“

