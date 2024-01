Start-Ziel-Sieg: TG Voerde bleibt weiter im Flow

Ennepetal Durch den dritten Sieg in Serie können sich die Verbandsliga-Handballer der TGV weiter von den Abstiegsplätzen absetzen.

Der Handball-Verbandsligist TG Voerde hat mit dem dritten Sieg in Folge seine gute Form bestätigt. Nach zwei überraschenden Erfolgen gegen die Spitzenteams aus Bergkamen und Ferndorf setzten sich die Voerder am Samstagabend mit 34:28 (19:14) gegen den RSV Altenbögge-Bönen durch. Durch den erneuten Erfolg ist die TGV als Tabellensiebter nach schwierigem Saisonstart im gesicherten Mittelfeld angekommen. „Das war mit einem kleineren Kader insgesamt heute ein guter Auftritt von uns. Wir haben ein paar vermeidbare Gegentreffer zu viel bekommen, hatten das Spiel aber die meiste Zeit im Griff“, befand TGV-Akteur Dennis Riebeling.

Nach exakt einer Minute eröffnete dessen Bruder Fabian Riebeling mit dem ersten Treffer des Spiels, den schnellen Ausgleich beantworteten Tom Brüggemann von der Siebenmeterlinie und Jannis Frowein zur 3:1-Führung (3.). Die frühe Führung ließen sich die Voerder bis zum Spielende nicht nehmen und sorgten Mitte des ersten Durchgangs mit einem 4:0-Lauf zum 10:5 (12.) erstmals für klare Verhältnisse. Trotz der vielen Treffer war das Spiel durch einige ausgelassene Chancen geprägt, wobei die Voerder ihr Heil im Tempospiel suchten. Sowohl über den Gegenstoß als auch über die zweite Welle und die Schnelle Mitte erzeugten sie viel Druck und kamen zum Abschluss, bevor sich die Deckung des RSV ordnen konnte.

Voerde lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen

Im zweiten Spielabschnitt merkte man der TGV die positiven Ergebnisse der letzten Spiele an. Weder durch eigene technische Fehler, noch durch Paraden des gegnerischen Keepers ließen sie sich aus der Ruhe bringen. „Die Siege, gerade der schwer erkämpfte Erfolg letzte Woche in Ferndorf, haben uns natürlich gut getan. Das hat uns gegen den RSV in den wichtigen Momenten geholfen“, erklärt Dennis Riebeling. Defensiv gab Justin Jung dem Team im Innenblock die nötige Sicherheit, so dass die Gäste nie näher als auf drei Tore herankamen. Dennis Riebeling, mit acht Treffern bester Torschütze der Turngemeinde, sah die geschlossene Teamleistung als Hauptgrund für den Erfolg. „Wir haben in kritischen Phasen als Mannschaft die richtigen Antworten gefunden und unseren Spielstil beibehalten.“

TGV: T. Fabiunke, Stute – D. Riebeling 8, Brüggemann 8/6, Stratmann 6, Frowein, Pfaffenbach je 4, F. Riebeling 3, Thomzig 1, Jung, Jähnichen

