SV Ararat bricht den Derby-Fluch gegen den FC Silschede

Gevelsberg. Ararat Gevelsberg gewinnt und feiert ab. So ließen sie die Gegner aus Silschede staunen.

Der SV Ararat Gevelsberg hat in der Fußball-Kreisliga A2 zum zweiten Mal in Folge einen Überraschungssieg gelandet. Der Abstiegskandidat setzte sich im Derby gegen gegen seinen Angstgegner, den FC Silschede knapp mit 1:0 (0:0) durch. Erst am vergangenen Spieltag haben sie zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Abstiegsränge verlassen. Nun verschafften sie sich durch einen späten Treffer von Alan Sexo das erste Mal Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem Polster von vier Punkten hat Ararat jetzt ein wenig Abstand zu der gefährlichen Zone gewonnen.

Das sorgte auch für eine sehr gute Stimmung bei den Akteuren des zuletzt wiedererstarkten Kellerkindes. „Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns. Wir sind sehr froh, dass wir den Vorsprung ausbauen konnten“, schwärmte der SV-Kapitän Ercan Celik über die aktuelle Situation. Den Derby-Sieg feierte die ganze Truppe vom Hundeicken dann noch gemeinsam, wie der Innenverteidiger berichtete. „Wir sind alle zusammen noch etwas Essen gegangen. Und ich glaube, das wird auch heute etwas später werden“, erzählte Ercan Celik noch einige Stunden nach dem Spiel unter einer lauten Geräuschkulisse.

Spiel der Defensiven

Doch bevor es soweit war, und der Kapitän mit seinen Mitspielern den zweiten Sieg nach einer katastrophalen Hinrunde genießen konnte, hatten sie in dem Derby eine harte Aufgabe zu bewältigen. Denn die Silscheder, welche zuletzt mit zwei Siegen zum neuen Jahr einen kleinen Lauf hingelegt hatten, hatten wie auch Ararat eine gute Leistung gezeigt. Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe.

Dass in dem Spiel die Abwehrreihen beider Teams sicher gestanden haben, unterstrich auch Ercan Celik. „Wir haben nur sehr wenige Torchancen zugelassen. Unsere Verteidigung hat einen guten Job gemacht“, lobte er die Defensive seiner Mannschaft. Allerdings waren die Silscheder in der Defensive nicht minder schlechter. Auch sie ließen nur wenig zu. Gefährlich wurde es in den meisten Fällen nur, wenn der Ball ruhte und Gevelsberg eine Standardsituation von dem Unparteiischen zugesprochen bekam. „Wir hatten immer wieder gute Chancen nach Freistößen und Ecken“, fasste Ercan Celik das Offensivprogramm seines Teams zusammen.

Silschede-Bann gebrochen

Bis es in dem Duell der beiden Gevelsberger Vereine allerdings zu der entscheidenden Szene kam, mussten sich die Zuschauer lange gedulden. Erst in der 85. Minute war es soweit: Nach einem Einwurf spielte Ararat einen langen Ball auf Alan Sexo, welcher seinen Mitspieler Atik Oktay lang in Richtung der Außenlinie schickte. Dieser setzte sich nahe der Eckfahne durch und flankte zurück auf Alan Sexo. Sexo nahm das Spielgerät an und brachte den Ball sicher im Kasten zum umjubelten Siegtreffer unter. Danach waren Jubelstürme angesagt. „Alle haben sich auf ihn geworfen nach dem Treffer. Ich hatte Angst, dass er dort nicht mehr heile herauskommen würde“, scherzte Ercan Celik über die Szenerie rund um de Torschützen zum wichtigen 1:0.

Der späte Treffer bedeutete dann den Sieg für den SV Ararat in dem Städteduell mit dem Angstgegner. „Wir haben den Bann gebrochen“, stellte Celik ebenfalls fest. Denn zuletzt verlor seine Mannschaft vier der vergangenen fünf Duelle gegen die Schwarz-Weißen aus dem Waldstadion. Nächste Woche geht es für Ararat nun gegen Volmarstein. Silschede trifft auf Linderhausen.

