Tanzatelier Gevelsberg: Online-Fitness ohne Vorbehalte

Durch die hellen Räumlichkeiten des Tanzateliers, in denen sich Kinder und Erwachsene vor allem zu klassischer Musik und Jazz-Rhythmen in ihren Tanzstunden bewegen, tönt abends beim Piloxing-Kurs eine laute, beatgeladene Musik. Wenn die Fenster geöffnet sind, weiß man schon auf dem Weg zum Eingang, welcher Kurs gerade läuft. Beim Fitnesskurs Piloxing wird sich richtig ausgepowert. Normalerweise. Denn auch bei den Schwestern Sarah und Lisa Tiranno, die das Tanzatelier mit großer Hingabe leiten, läuft gerade alles anders als sonst. Das gesamte Kursprogramm wird seit dem zweiten Lockdown über die digitale Besprechungsplattform Zoom abgehalten.

„Es hat sehr gut geklappt, bis jetzt haben alle am Unterricht und an den Kursen teilgenommen“, berichtet Lisa Tiranno von den ersten Erfahrungen mit den Kursen als Videosessions. Seit der Verlagerung der Inhalte ins Netz konnten viele Vorbehalte ihrer Teilnehmerinnen beseitigt werden, wie sie erklärt: „Vorher war es so, dass sich viele wegen der steigenden Infektionszahlen nicht getraut haben zu kommen. Und jetzt von Zuhause aus haben viele direkt wieder mitgemacht“.

Bereits letzten Montag sind die beiden Schwestern mit den Bildübertragungen gestartet und konnten ein positives Zwischenfazit ziehen. Auch Schwester Sarah, die als ausgebildete Bühnentänzerin vor allem die Ballettstunden leitet, erzählt, wie das Onlineangebot vielen Mitgliedern wieder die Teilnahme an den Kursen und Tanzstunden ermöglicht hat: „Wir halten die Hygienemaßnahmen sehr streng ein, aber es war in den letzten Wochen einfach schwierig, wenn Kinder oder deren Eltern mal erkältet waren und sie nicht kommen konnten und Zuhause bleiben mussten. Nun können alle von Zuhause aus mitmachen. Egal, ob sie in Quarantäne sind oder nicht.“ Und auch die ‚reiferen Schülerinnen‘, wie sie die älteren Frauen in den Kursen liebevoll nennen, klinken sich über Zoom ein. „Das hat wunderbar geklappt, auch mit der ganzen Technik. Wir waren uns erst unsicher, ob das auch was für die Älteren ist, aber es waren alle vollzählig dabei“, schildert Sarah Tiranno, die den Kurs „Balance Workout“ vor der Kamera durchführt. Sie erklärt, dass der Fitnesskurs mit seinen Stretching- und Kräftigungsübungen eine Ergänzung für alle anderen Sportarten sei und auch von den Damen des schweißtreibenden Piloxing als Ausgleich angenommen wird.

Neuer Fitnesstrend: Piloxing

Das energiegeladene Programm des Piloxing ist das Spezialgebiet von Mitarbeiterin Ilona Lutzke. Beim Piloxing, das sich als Kombination aus Pilates und Boxen vor wenigen Jahren als neuer Fitnesstrend herauskristallisiert hat, werden alle Muskelgruppen beansprucht. Im letzten Jahr griffen dann auch die beiden Tiranno-Schwestern darauf zurück und bieten Piloxing für einen begrenzten Zeitraum als „Saisonkurs“ an, der meist in die Zeit zwischen den Schulferien gelegt wird. „Es ist ziemlich gut angekommen und die Nachfrage ist sehr hoch. Wir wollten einen Fitnesskurs aussuchen, der gerade für Eltern ausgelegt ist, die sich regelmäßige Termine nicht immer einplanen können“, so Sarah Tiranno zu den Gründen, warum viele Eltern auf den nicht fortlaufenden Kurs zurückgreifen. Ihre jüngere Schwester Lisa fügt hinzu: „Die Leute können dann etwas flexibler sein. Das geht dann sechs oder acht Wochen, danach ist der Kurs beendet und man ist nicht noch an einen Vertrag gebunden.“

Das flexible Konzept des Fitnesskurses im Tanzatelier hatte sich nach den ersten Malen schnell herumgesprochen. „Das Auspowern ist das, was unsere Mamis wollen und das kommt echt gut an“, gibt Sarah Tiranno die Resonanzen der Frauen wieder, von denen viele kleine Kinder Zuhause haben. Sie finden ihren Ausgleich in dem Kurs, indem sie richtig ins Schwitzen kommen und „fix und fertig“ nach Hause fahren. Das aktuelle Programm zum Piloxing, das noch bis in den Dezember läuft, wird weiterhin über die Plattform Zoom umgesetzt. Auch hier hatte der Umstieg auf das virtuelle Medium einen positiven Effekt, berichtet Sarah Tiranno: „Es hatte sich jetzt ergeben, dass sich noch ein paar getraut und angemeldet haben, nachdem sie gehört haben, dass wir es online machen. Wir haben jetzt auch einige neue dabei“, gibt sich die Leiterin des Tanzateliers positiv und freut sich, auch online weitere neue Gesichter begrüßen zu dürfen.