TanzCentrum-EN bietet Partnerbörse an

Schwelm. Paartanz: Verein möchte Hilfestellung geben, damit Tanzinteressierte zueinander finden

Wer tanzen möchte und keinen Partner zur Seite hat, dem wird die Suche nach einem tänzerischen Gegenpart zukünftig erleichtert. Das TanzCentrum Ennepe-Ruhr hat neben der neuen Konstellation des Vorstandes eine weitere Neuigkeit zu verkünden: Der Tanzverein bietet nun auch eine Partnerbörse an, durch die sich suchende Tanzinteressierte finden können.

Erik de Baan, erster Vorsitzender des TanzCentrum-EN erklärt: „Es geht beim Tanzen ja nicht nur um’s Tanzen selbst, sondern auch um die Geselligkeit.“ Mit der Tanzbörse können also neue Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Tanzende oder die, die es werden wollen, miteinander zu vereinen. Der Vorstand nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein.

„Um Verknüpfungen zu finden, können Nachrichten an uns geschickt werden und wir können dann unter allen Datenschutzbestimmungen die Verbindung zwischen potenziellen Tanzpartnern herstellen“, zeigt de Baan die Vorgehensweise des neuen Konzeptes auf. Der- oder diejenige kann einen Kurztext mit Angaben über die eigene Person per Mail schicken und wird so in das Register aufgenommen.

Weitere Infos unter: www.tanzcentrum-en.de/tanzpartnerbörse

