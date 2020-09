TC Rot-Weiß Gevelsberg steigt trotz Niederlage auf

Gevelsberg. Nach einem 4:5 gegen Rot-Weiß Hagen dürfen die Tennisspieler des TC Rot-Weiß Gevelsberg künftig in der Bezirksklasse antreten.

Auch wenn im letzten Saisonspiel eine denkbar knappe 4:5-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Hagen notiert werden musste, freuten sich die Herren 40 vom TC Rot-Weiß Gevelsberg über den letztlich verdienten Aufstieg in die Bezirksklasse.

Erste Einzel gegen klar verloren

Der Auftakt im Match gegen die Hagener war alles andere als optimal, da alle drei Einzel der ersten Spielrunde relativ klar verloren gingen. In der zweiten Einzelrunde sah das Bild dann ein wenig anders aus. Tammo Wätjen und Oliver von Nahmen konnten ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen gewinnen. An Position eins gab Marco Schröder nach verlorenem erstem Satz noch mal alles, konnte den zweiten Satz für sich entscheiden und scheiterte nach großem Kampf am Ende im entscheidenden Match-Tie-Break an Helmut Lucas.

Somit stand es nach den Einzeln 2:4. Entsprechend mussten für einen Sieg also alle drei Doppel gewonnen werden. Diese gestalteten sich weitgehend ausgeglichen und wurden zudem fast alle zeitgleich beendet.

Das erste Doppel mit Marco Schröder und Kai von der Lay siegte knapp mit 2:6, 6:4, 10:8 im Match-Tie-Break, das zweite Doppel mit Oliver von Nahmen und Stefan Kämper siegte 6:3, 6:3 und das dritte Doppel mit Tammo Wätjen und Christian Bieker verlor dann am Ende trotz guter Gegenwehr 4:6, 1:6.

Beide Mannschaften dürfen feiern

Das Spiel war somit verloren, was der guten Stimmung auf Gevelsberger Seite allerdings keinen Abbruch tat, da neben dem Gruppensieger Rot-Weiß Hagen auch die Gevelsberger als Gruppenzweiter aufsteigen. Somit konnten beide Mannschaften an diesem Abend ihren Aufstieg gemeinsam feiern, was aufgrund der Saisonleistung beider Mannschaften in diesem Jahr auch als absolut verdient zu bezeichnen ist.

„Launige und harmonische Saison“

Ulrich Steinbach, der Vorsitzende des TC Rot-Weiß Gevelsberg, teilt mit: „Alles in allem war es für unsere Rot-Weißen trotz mancher Corona-bedingten Einschränkung neben einer erfolgreichen auch dank des außerordentlich guten Teamgeistes eine launige und harmonische Saison.“

Nach dem Ende dieser Spielzeit freuen sich die Gevelsberger bereits alle schon jetzt auf die kommende Saison – dann eine Klasse höher.