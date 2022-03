Teamleistung der EN Baskets reicht in Münster nicht aus

Münster/Schwelm. Die EN Baskets Schwelm überraschen den Tabellenersten der ProB Nord, doch setzen sich nicht durch. Letztendlich fehlen fünf Punkte zum Sieg.

Die EN Baskets Schwelm haben sich dem Tabellenführer WWU Baskets Münster am Samstag knapp mit 87:83 geschlagen geben müssen. Ein Kampf bis zur letzten Sekunde haben die Zuschauer auf dem Berg Fidel in Münster erleben dürfen. Gleich zwölf Mal hat die Führung in den 40 Spielminuten gewechselt. Dabei haben sich die Gäste aus Schwelm kämpferisch gezeigt, was die Münsteraner sichtlich überrascht hat.

Von Beginn an haben die EN Baskets das Heft in die Hand genommen und nach vorne agiert. Thomas Burns hat sich gleich mehrfach in die Zone der Gastgeber gepresst, um erste Punkte zu erzielen. Dieser Stil soll in der ersten Halbzeit zur Regel werden, um den physisch spielenden Gastgebern Paroli zu bieten. Burns zeigt sich dabei als Unruheherd für die Verteidigung der Münsteraner. Insgesamt hat der Guard 18 Punkte und acht Rebounds für sein Team geholt.

Physisches Spiel der Münsteraner

„Wir wussten, dass Münster sehr physisch spielt“, so der spätere Topscorer der EN Baskets, Rupert Hennen (27 Punkte). „Das hat für viele Probleme gesorgt, aber die Defense hat in der ersten Halbzeit einen richtig guten Job gemacht, so dass das Spiel immer offen war. “

Vor allem der Tabellenführer hat sich in der ersten Halbzeit schwergetan. Mit 44 Prozent aus dem Feld und sogar nur 28 Prozent bei den Distanzwürfen war Münsters Trainer Björn Harmsen zur Pause nicht zufrieden. Aber auch die Schwelmer hadern mit der Chance, eine Führung mit in die Halbzeit zu nehmen. Bezeichnend hierfür ist ein unsportliches Foul von Tim Fritz Lang, was die Gastgeber zu einem Sechs-Punkte-Polster verhilft.

Wie ein roter Faden zieht sich dieses Schauspiel durch jedes Viertel des Duells. Zunächst dreht Schwelm auf, dann jedoch zieht Münster vorbei. Auf diese Weise verspielen die EN Baskets zur Mitte des dritten Spielabschnitts eine Zwölf-Punkte-Führung binnen drei Minuten. Unnötige Turnover und ein wenig Pech bei den Korblegern stehen den vielen Rebounds der Gäste gegenüber. „Mit dem schmalen Kader hat man gemerkt, dass uns in den entscheidenden Situationen die Kraft fehlte“, so Schwelms Cheftrainer Falk Möller nach dem Spiel. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben gekämpft bis zum Schluss.“ Die Enttäuschung ist dem Trainer und den Spielern dennochdeutlich ins Gesicht geschrieben.

Auch interessant: Fußball in Gevelsberg: Für den SV Ararat ist alles offen

Zweite Halbzeit mit stärkerer Offense

Wesentlich sicherer in den Angriffen agieren beide Mannschaften nach der Pause. So lassen sich die Teams auch nach einigen Rückständen nicht aus der Ruhe bringen.

Erst als im letzten Viertel eine erneute Schwelmer Führung vom bereits feststehenden Nordmeister aufgeholt wird, bemerkt man, dass es eng werden kann. Die EN Baskets können sich nur noch mit Fouls helfen, aber Münster bleibt an der Freiwurflinie sicher und kann so die letzte Führung über die Ziellinie bringen. „Wir haben gegen einen hochklassigen Kader mitgehalten und zum Schluss nur knapp verloren“, resümiert Möller. „Münster fehlte mit Adam Touray zudem ein Schlüsselspieler, was man auf dem Feld nicht einmal gemerkt hat. Der restliche Kader hat diese Situation gut kompensiert.“

Die EN Baskets Schwelm scheinen gerüstet zu sein, für die für die letzten zwei Saisonspiele gegen Bernau und Wolmirstedt, sowie die anschließenden Playoffs. „Unser Ziel ist das Heimspielrecht in der ersten Runde“, so Falk Möller. „Nachdem die Playoffs sicher waren, sind unsere Ansprüche gewachsen. Das Heimrecht ist ein Punkt dabei“, fügt Rupert Hennen hinzu.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm