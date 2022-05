Tennis-Überblick: Eine Verletzung kostet BW Schwelm den Sieg

Ennpe-Süd. Die Tennismannschaften aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm waren mal wieder im Einsatz. Wir haben alle Ergebnisse und Stimmen zusammengetragen.

Die Tennis-Freiluftsaison ist weiter voll im Gange. Die Mannschaften aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm haben in den vergangenen Tagen weitere Spiele absolviert. Die neusten Ergebnisse der heimischen Teams auf einen Blick zusammengefasst.

Schwelmer TC RW

Die Damen 50 hatten einen guten Start in die neue Tennis-Freiluftsaison. Mit zwei Siegen waren sie in der Verbandsliga sofort gut unterwegs. Doch im neusten Spiel mussten die Schwelmer ihre erste Niederlage verkraften. Mit 4:5 verlor das Team eine enge Partie gegen den TC Marsberg. Für sie geht es nun am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den TuS Eintracht Bielefeld weiter.

TC BW Schwelm

Es läuft bisher noch nicht für die Herren 40 in der Verbandsliga. Am vergangenen Wochenende kassierten sie gegen den TV Erwitte bei einem 4:5 die zweite Niederlage in Folge. Ein Grund dabei war auch eine Verletzung von Sinisa Elijas im Einzel. Es soll wohl ein Muskelfaseriss in seiner Wade gewesen sein, gab der Verein Auskunft. „Wir hängen voll unten im Abstiegskampf drin und es wird sehr hart“, meint Spieler Jan Mülheims. Besonders die Personalsituation bereitet ihm Sorgen. „Wir haben eine katastrophale Ausgangssituation und ich hoffe, dass uns das nicht das Genick bricht“, sagt Mülheims.

Sinisa Elijas vom TC BW Schwelm in seinem Einzel am vergangenen Wochenende. Wegen einer Muskelverletzung in der Wade gab er vorzeitig auf. Foto: Michael Scheuermann

RW Gevelsberg

Einen wichtigen Sieg haben die Herren 55 in der Westfalenliga eingefahren. Gegen den TC Herford siegte Gevelsberg mit 7:2. „Es war ein überraschend deutlicher Sieg und ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt“, meint Kapitän Ulrich Steinbach. Die Einzelspiele entschied sein Team mit 5:1 für sich. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen und mit 2:1 für RW gewertet.

TC GW Silschede

Ebenfalls gegen den TC Herford ging es für die Damen 65 in der Westfalenliga. Ein 3:3 stand am Ende zur Buche. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, freut sich Kapitänin Ute Spigiel. Denn nachdem lediglich Jutta Fleischhauer ihr Einzel gewann, ging das Team nicht mehr von etwas Zählbarem aus. Doch die Silscheder triumphierten noch in ihren beiden Doppelspielen.

TC Ennepetal-Breckerfeld

Die Damen 40 I haben in der Südwestfalenliga ihr erstes Spiel gegen den FC Remblinghausen mit 3:6 gewonnen. Die Herren I kassierten dagegen in der Südwestfalenliga zum Saisonauftakt gegen Fichte Hagen eine 3:6-Pleite.

