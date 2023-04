TG Voerde: Das fehlt noch für die Basketball-Oberliga

Ennepetal. Drei Spiele noch, dann könnten die Basketballer der TG Voerde in die Oberliga aufsteigen. Doch dafür gibt es noch eine ganze Menge zu tun.

Die Basketballer der TG Voerde haben nach einer sehr erfolgreichen Saison die Chance, den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen. Das Team um Spielführer Lukas Erdhütter liegt mit zwölf Siegen bei fünf Niederlagen auf Platz drei der Tabelle. Da Ligaprimus SV Haspe 70 III seine Aufstiegs-Option voraussichtlich nicht ziehen wird, würden drei Siege in den letzten drei Spielen den Aufstieg eintüten.

„Das ist auch unser Ziel, wir wollen alle drei Spiele erfolgreich gestalten. Die Spiele werden aber alles andere als Selbstläufer. Gerade in der nächsten Begegnung erwartet uns ein sehr unangenehmer Gegner. Sollte Iserlohn gegen Haspe gewinnen, hätten wir am letzten Spieltag ein richtiges Endspiel um den Aufstieg“, sagt Erdhütter.

Konkurrent mit dem schwereren Restprogramm

Die Kangaroos aus Iserlohn stehen mit gleicher Punktzahl auf Platz zwei und können den Voerdern das Aufstiegsrennen noch ordentlich verhageln. Dagegen spricht, dass die Iserlohner neben den Voerdern auch noch gegen die Übermannschaft aus Haspe spielen müssen. Das Restprogramm spricht also deutlich für die TG. Haspe 70 III thront mit nur zwei Niederlagen an der Spitze der Tabelle und könnte somit das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen für die Voerder werden.

Voerdes Lukas Erdhütter beim Freiwurf. Foto: Marinko Prša

Sollten die Voerder ihre letzten drei Spiele gewinnen beziehungsweise die Chance auf den Aufstieg erhalten, ist sich das Team von Topscorer Erdhütter allerdings noch nicht sicher, ob ein Aufstieg in die Oberliga der richtige Schritt wäre. „Wir wollen uns die Chance auf den Aufstieg erkämpfen, allerdings müssen wir danach auch so ehrlich sein und uns überlegen, wie wir eine Oberliga-Saison angehen wollen. Mit dem derzeitigen Trainingspensum und mit der derzeitigen Kadertiefe wären wir wahrscheinlich nicht in der Lage, die Klasse zu halten. Alleine die Physis und die Körperlichkeit in der Oberliga ist eine andere Hausnummer, hinzu kommen die weiteren Fahrten zu den Auswärtsspielen“, sagt Erdhütter.

Am Samstag haben die Basketballer ihr erstes von drei entscheidenden Spielen. Sprungball gegen BG TVO/TV Jahn II ist um 14 Uhr am Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal.

