TG Voerde: „Das sind Dinge, die wir nicht ändern können“

Ennepetal Der Ennepetaler Handball-Verbandsligist steht nach den jüngsten Niederlagen unter Zugzwang. Die Vorzeichen stehen aber nicht gut.

Gut zwei Wochen vor Weihnachten steht für die Verbandsligahandballer der TG Voerde am Freitagabend eine richtungsweisende Partie an. Um 20.15 Uhr tritt das Team von Trainer Kai Henning bei den SGSH Dragons II in Schalksmühle an und kämpft darum, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze wieder zu vergrößern und nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu geraten.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Am vergangenen Sonntag kassierte die ersatzgeschwächte TGV zuhause gegen Bösperde eine bittere 30:31-Niederlage und findet sich als Tabellenelfter von 14 Teams plötzlich im Abstiegskampf wieder. Die Dragons gehen mit vier Zählern weniger in die Partie und können die Voerder bei einem Heimerfolg noch weiter nach unten ziehen. Viel Zeit zur Regenration blieb den Voerdern seit der Partie gegen Bösperde nicht, Henning hofft dennoch auf den ein oder anderen Rückkehrer.



Die Gesundheit seiner Spieler sowie die Möglichkeiten der Dragons, ihre U21-Spieler als Verstärkung für den Freitag in den Kader zu holen, kann Henning ohnehin nicht beeinflussen. „Das sind Dinge, die wir nicht ändern können. Wir tun gut daran uns auf die Punkte zu konzentrieren, die wir selbst in der Hand haben.“

Wir können nicht so viel einstudieren, wie wir das gerne würden, es fehlt die letzte Abstimmung. Kai Henning, Trainer des Handball-Verbandsligisten TG Voerde

Dies fängt in der Deckung an, die zuletzt weniger stabil als gewohnt agierte. Die fehlende Abstimmung lässt sich unter anderem mit der geringen Trainingsbeteiligung der letzten Wochen erklären. „Durch die Ausfälle leidet die Qualität des Trainings. Wir können nicht so viel einstudieren, wie wir das gerne würden, es fehlt die letzte Abstimmung“, erklärt Henning.

Voerdes Stratmann fordert mehr Zusammenhalt

Dem pflichtet sein Kreisläufer Lasse Stratmann bei. „Es fehlen ein paar Prozentpunkte, das ist in so einer Situation aber normal.“ Nun gelte es die entsprechenden Lehren zu ziehen und in Schalksmühle das aufs Feld zu bringen, was die TGV ausmacht. Stratmann baut auf eine kämpferische Teamleistung, um den Rückschlag aus dem Spiel gegen Bösperde schnell vergessen zu machen. „Jeder muss für den Anderen da sein, auch wenn die Körner am Ende vielleicht etwas fehlen.“

Einen höheren Druck als in anderen Spielen spüren Stratmann und Henning nicht, schon vor der Saison gab der Voerder Coach den Klassenerhalt als Saisonziel aus. In der ausgeglichenen Verbandsliga zeigt ein Blick auf die letzten Wochen, dass in jedem Spiel alles möglich ist. Henning ist trotz der schwierigen Situation zuversichtlich, schon bald wieder die ersehnten Erfolge zu feiern. „Wir brauchen ein gutes Spiel und wieder mehr Glauben an uns. Es wird eine schwierige Partie in Schalksmühle, aber ich weiß, wozu die Jungs in der Lage sind.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm